Tenerife exhibe su "potencial" como 'hub' tecnológico de Canarias con hasta 15.700 empleos cualificados en 2025

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en la presentación del nuevo plan de inversión de Canalink - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife se ha convertido en el 'hub' tecnológico de Canarias en los últimos años, además de un "atractivo" ecosistema para nuevos inversores que diversifican la economía, como el sector audivisual. Y aunque la isla aún debe responder a "desafíos" del sector para incrementar su eficacia y consolidarse, ha registrado unos 15.700 empleos cualificados en 2025 vinculados al desarrollo y crecimiento del I+D+i.

Así lo ha enfatizado este miércoles la presidenta insular Rosa Dávila, que ha estado acompañada del consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo, Juan José Martínez y del director de la Consultoría de Corporación 5, José Miguel Martínez, que han desgranado los resultados de un estudio regional que deja "datos prometedores" en la isla, que actualmente lideraría el sector de la I+D+i en el archipiélago.

"La isla cuenta con datos prometedores que nos invitan a seguir trabajando en el empleo, en su diversificación, y en el impulso a la investigación de sectores estratégicos. El reto es enorme pero, con estos datos, vemos como Tenerife lidera la innovación, el desarrollo y la investigación, con hasta 15.700 empleos cualificados en 2025, un crecimiento del 50% en apenas cinco años", ha señalado la presidenta insular.

Dávila ha celebrado asimismo que la isla haya visto "duplicadas" el número de nuevas empresas vinculadas al sector de la innovación y el desarrollo, creándose de este modo casi "un 70% de empleo" en torno a la actividad que estas desarrollan. "Estamos aplicando la receta del éxito, los datos nos dicen que estamos en el buen camino, y que haber creado una consejería específica que trabaja para la innovación, el desarrollo y la implantación de empresas estratégicas en Tenerife dan resultados positivos en la isla", ha añadido.

Por su parte, desde la Consultoría Corporación 5, José Miguel González ha detallado la metodología y fin de un estudio que ha buscado analizar "integralmente" el ecosistema I+D+i, poniendo el foco en la evolución del tejido empresarial, del capital humano que se lleva a cabo --incidiendo en el empleo generado y las inversiones realizadas--, la evolución de la propiedad intelectual y las perspectivas de futuro.

El estudio se repalda en fuentes oficiales, entre ellas el ISTAC, el INE, el CDTI y la Oficina Nacional de Patentes.

Respecto a los datos, --de los que se destaca cómo Tenerife absobe casi la mitad del empleo I+D+i que se instala en las islas, con un crecimiento, con un crecimiento del 125,3% en cotizaciones a la Seguridad Socia --, González ha destacado el papel de Tenerife como "polo atractivo" en la industria audiovisual, con un ecosistema "lo sufificentemente tractor". Asimismo, ha confirmado, si bien Tenerife cuenta aún "con desafíos" para afrontar con eficacia el desarrollo del sector, genera las condiciones para ser el "hub tecnológico" en Canarias.

Asimismo, por sectores de actividad, entre 2020 y 2025, el sector que más ha visto incrementado su peso en la insular ha sido el audiovisual (104%), seguida de la actividad de empresas I+D (46%), de las vinculadas a la tecnología (27%) y de las relacionadas con la ciencia (12%).

Además, el estudio ha servido para identificar "los desafíos" de la isla en la materia, y que pasarían por sumar "más esfuerzos" en el impulso de "proyectos tractores" para la isla, es decir, aquellos que movilicen la capacidad de su propia actividad económica, como es el caso de la ampliación del supercomputador y la exploración geotérmica, según ha advertido el consejero insular Juanjo Martínez.

Martínez ha precisado, además, que Santa Cruz de Tenerife, como provincia, está "muy por debajo" de su capacidad de absorción de fondos del CDTI, el principal canalizador de fondos estatales y europeos para desarrollar actividades innovadoras. De este modo, tras detectar esta situación, el Cabildo ha solicitado a la entidad homologar al Parque Científico y Tecnológico como una agencia de información y de gestión de programas de financiación para que las empresas de Tenerife tengan un interlocutor "mucho más próximo y mucho más vinculado" con su actividad.