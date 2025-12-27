Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote activan desde el lunes campañas extraordinarias de donación de sangre

Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote activan esta semana campañas extraordinarias de donación de sangre - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) activará la próxima semana colectas extraordinarias en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, que se sumarán a los puntos fijos para facilitar la donación de sangre de la población de las islas.

Así, en Gran Canaria, el 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero habrá un punto de donación en Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, y otro en el Centro Comercial Alisios. En ambos casos el horario será de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 horas.

Por su parte, un equipo se trasladará al Centro Comercial Alcampo el lunes y martes de 10:00 a 13:45 y el viernes de 17:00 a 20:45 horas, según ha precisado el departamento en una nota.

Mientras, en Tenerife, habrá un punto de donación del Centro Comercial El Trompo, en La Orotava, que permanecerá abierto el lunes y viernes de 10:15 a 13:30 y el martes de 17:15 a 20:30 horas.

Además, continuará la campaña en La Laguna, sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre. Se atenderá a los donantes el lunes en el Centro Comercial Alcampo de 10:15 a 14:00 y el martes, viernes y sábado en la Plaza de La Catedral de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:15 horas.

También en La Laguna, y en colaboración con la Asociación Cultural de Los Reyes Magos de Tejina, se instalará una unidad móvil en el Cruce El Ramal. El horario será lunes y martes de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:00, viernes 10:45 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas y sábado de 10:15 a 13:30 horas.

EN OTRAS ISLAS

La próxima semana, en Fuerteventura, se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria, de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas se recomienda pedir cita previa en el 928 546 684.

En Lanzarote, tendrá lugar la campaña de donación en Arrecife. La unidad móvil se instalará en la Ciudad Deportiva Lanzarote, el lunes de 16:45 a 21:00 y el martes de 9:45 a 14:00 horas.

En la isla también permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

El Hospital Universitario de La Palma dispone, por su parte, de un punto fijo de extracción de sangre disponible de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:30 horas. Los sábados permanecerá cerrado y los domingos se podrá donar de 13:00 a 20:00 horas.

LA GOMERA Y EL HIERRO

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en la isla de La Gomera, cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Mientras, en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos.

Recuerda el departamento del Ejecutivo regional que para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.