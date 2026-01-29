Tenerife se lanza a la carrera aeroespacial en los próximos cinco años: 79 millones de inversión y más de 500 empleos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha presentado este jueves 'Tenerife Space Horizon', la estrategia aeroespacial "más ambiciosa" impulsada hasta ahora en Canarias con el objetivo de situar a la isla como un "referente internacional" en el ámbito del espacio, la innovación tecnológica y la economía del conocimiento.

La estrategia prevé la creación de más de 500 empleos directos en el medio plazo y la movilización de cerca de 79 millones de euros de inversión en los próximos cinco años, consolidando así un nuevo motor de diversificación económica para la isla.

Durante su intervención, Dávila destacó que "Tenerife tiene una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo en su modelo de desarrollo, el sector aeroespacial ya no es futuro, es presente, y la isla reúne las condiciones ideales para liderar este ámbito desde Canarias hacia el mundo".

UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE TENERIFE

'Tenerife Space Horizon' nace del trabajo desarrollado durante años en el ámbito científico y tecnológico de la isla, apoyado en el prestigio internacional del Instituto de Astrofísica de Canarias, el ecosistema del IACTEC y las infraestructuras avanzadas del ITER, como el supercomputador o la plataforma D-ALiX.

La estrategia apuesta por convertir a Tenerife en un hub aeroespacial atlántico, capaz de atraer talento, generar empleo cualificado y favorecer la implantación de empresas tecnológicas vinculadas al sector espacial, recoge una nota de la corporación.

"Estamos hablando de una oportunidad real para diversificar nuestra economía, generar empleo de calidad y ofrecer un futuro profesional a nuestros jóvenes sin que tengan que marcharse fuera", subrayó la presidenta.

Por su parte, el consejero de Innovación Tecnológica, Juan José Martínez, destacó la importancia de esta estrategia como palanca para transformar el modelo económico de la isla y avanzar hacia sectores de alto valor añadido.

"Tenerife Space Horizon es una apuesta clara por la diversificación económica y por un modelo productivo más sólido, basado en el conocimiento, la innovación y el empleo cualificado", señaló Martínez.

El consejero subrayó además que "el sector aeroespacial permite generar oportunidades laborales estables y altamente cualificadas, atraer talento y retener a los jóvenes, que hasta ahora se veían obligados a buscar fuera las oportunidades que aquí no existían".

Asimismo, añadió que "esta estrategia demuestra que Tenerife tiene capacidad para liderar proyectos tecnológicos de primer nivel, competir en mercados internacionales y avanzar hacia una economía más moderna, sostenible y resiliente".

Entre los principales objetivos de 'Tenerife Space Horizon' se encuentran: el desarrollo de infraestructuras tecnológicas vinculadas al sector espacial; el impulso a la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento; el fortalecimiento del tejido empresarial y el emprendimiento tecnológico; la formación y atracción de talento especializado y la consolidación de alianzas nacionales e internacionales.

La estrategia contempla proyectos como la constelación Islas Canarias, el telepuerto y estación de seguimiento de satélites, programas de innovación como DRAGO-Next y CELESTE, y el impulso del ESA BIC Canarias, entre otros.

Rosa Dávila concluyó señalando que 'Tenerife Space Horizon' representa "una apuesta decidida por el futuro de la isla, por un crecimiento sostenible, por la innovación y por un modelo económico más competitivo".

"Queremos que Tenerife sea protagonista del desarrollo aeroespacial, que genere oportunidades, empleo y bienestar. Esta estrategia es una declaración de intenciones clara, Tenerife está preparada para dar un paso más y liderar el futuro desde el conocimiento", concluyó.