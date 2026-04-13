Tenerife se proyectará como "hub tricontinental" del sector aeroespacial en el tercer congreso internacional de Canarias

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en la presentación del congreso internacional aeroespacial que se celebrará en diciembre en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife se proyectará como "hub internacional" del sector aeroespacial en el tercer congreso regional que se celebrará los días 3 y 4 de diciembre en las instalaciones del Instituto de Energías Renovables.

La cita, que reunirá a empresas como Hispasat, Airbus, Open Cosmos, Enaire o Canarysat, ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, el presidente del Clúster Aeroespacial, José Luis García y el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis.

Dávila ha insistido en que Tenerife es un "punto de encuentro estratégico" gracias, entre otras cosas, a la "apuesta" del Cabildo por la diversificación económica de tal manera que este congreso supone un "espaldarazo" a la estrategia.

Ha comentado que ya hay muchas empresas que "eligen" la isla para desarrollar proyectos, se genera empleo de calidad y se ultima con la Universidad de La Laguna (ULL) la puesta en marcha de un Grado de Ingeniería Aeroespacial.

No ha ocultado que va a haber "oportunidades" en este sector en la isla, poniendo como ejemplo como médicos de la NASA han visitado este lunes las instalaciones de la cámara hiperbárica de Imetisa en el HUC para posicionar al complejo como "lugar seguro" para astronautas que pueden amerizar en el Atlántico. "Somos polo de atracción para diversas misiones", ha explicado.

Ha destacado, en esa línea, la construcción de un telepuerto y el lanzamiento de satélites, dentro de un paquete de inversiones de 79 millones con en "altísimo retorno" de la inversión y la creación de unos 500 empleos.

José Luis García ha agradecido el impulso que dio Proexca en los comienzos del congreso y el desarrollo de la estrategia aeroespacial, favorecida por que Canarias "está en una situación perfecta", que la consolida como "hub único" alineado con Cabo Cañaveral y por delante de la Guayana Francesa, ya que "la logística está mucho más cerca".

Ha indicado también que el congreso también fomentará la creación de un "ecosistema con talento local" y habrá una zona de 'networking' para empresas y tratar de atraer inversión.

García ha comentado que "Tenerife es algo único" pues también dispone de la estructura del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), los incentivos fiscales del REF y la climatología para probar sistemas aeroespaciales. "Lo tenemos todo", ha agregado.

UNA "OPORTUNIDAD ÚNICA"

El consejero de Innovación ha valorado la "ambición" del Cluster y que se empiecen a "recoger los frutos del pasado" en línea con la estrategia 'Tenerife Space Horizon' del Cabildo, de tal forma que este congreso se presenta como una "oportunidad única" para desarrollar el sector aeropespacial como ha ocurrido en el pasado con la industria audiovisual, los parques científicos, los supercomputadores o la reparación de plataformas petrolíferas. "Será el escaparate ideal para nuestras iniciativas", ha señalado.

Martínez ha incidido en que Tenerife es una "oportunidad para Europa", por ejemplo, por ubicación, dado que es en el enclave más al suroeste del continente, y sostiene que se trabaja tanto en captar inversión del exterior como en el desarrollo de 'startups' locales.

Pérez Dionis ha indicado que el congreso es una "excelente oportunidad" para visibilizar el desarrollo del sector aeroespacial en las islas, que "tiene gran potencial de desarrollo económico y social".

Ha detallado que el archipiélago es un "lugar idóneo" y por eso, en 2024 el Gobierno regional ya declaró al sector aeroespacial como "estratégico", con una veintena de proyectos que fomenta el desarrollo de puestos de trabajo especializados.

Ha apuntado que Canarias es un "lugar ideal" para apuntar el desarrollo de una industria que vana "gran velocidad" gracias a su "ubicación privilegiada", los incentivos fiscales y el "impulso" de las administraciones públicas.

Igualmente ha dicho que la creación de un grado universitario en la ULL es una "gran noticia" porque permite "trabajar en la retención del talento".