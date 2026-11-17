Rueda de prensa del consejero de Industria del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernádez, y la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, para presentar los datos del Boletín de Coyuntura Económica - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife recibió un total de 1.752.792 visitantes durante el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 3% respecto al ejercicio anterior en un contexto de mayor moderación, si bien es el segundo mejor verano de la serie histórica y mantuvo una elevada ocupación hotelera que se situó en el 80,5%.

Así lo recoge el Boletín de Coyuntura Económica que elaboran la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo y que ha sido presentado este martes por el consejero de Industria, Manuel Fernández, y la directora general de la Cámara, Lola Pérez.

Durante la presentación se puso de relieve la evolución de la economía insular durante los meses de verano, destacando especialmente el comportamiento del mercado laboral, que alcanza máximos históricos de empleo y situando la tasa de paro en el 9,63%, un registro inferior a la media regional.

El consejero de Industria, Manuel Fernández, puso en valor que "la economía de Tenerife recupera el pulso en el tercer trimestre del año gracias a la solidez del mercado laboral y al dinamismo de la demanda interna".

Fernández reiteró el compromiso del Cabildo para "continuar al lado de las pequeñas y medianas empresas, apoyando su modernización, su digitalización y su capacidad de innovar, además de apostar por una formación adaptada a las necesidades reales del tejido productivo insular".

La directora de la Cámara, Lola Pérez, detalló los datos que se incluyen en el Boletín relacionados con el mercado de trabajo, refiriéndose a la Encuesta de Población Activa, que sitúa el número de personas ocupadas en 460.720, la cifra más alta de la serie histórica insular, impulsada de forma notable por el sector servicios, la hostelería y el transporte.

Asimismo, el paro registrado se sitúa en los niveles más bajos desde el año 2009, con 60.724 personas desempleadas, reflejando una tendencia de mejora que alcanza a todas las actividades económicas de la isla.

La demanda interna y el consumo también han mostrado una evolución favorable durante el periodo estival.

Las matriculaciones de turismos acumulan un crecimiento del 7,8% entre enero y septiembre con un total de 18.223 vehículos, mientras que el movimiento de mercancías en los puertos insulares aumentó un 3,2% interanual durante los meses de verano.

Por su parte, el tejido empresarial continúa consolidándose con 27.905 empresas con trabajadores inscritas en la Seguridad Social, respaldadas por una mejora generalizada en el Indicador de Confianza Empresarial.