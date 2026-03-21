Tenerife registra cerca de las 200 incidencias por la borrasca 'Therese' desde la madrugada de este sábado

Tenerife se prepara para "lo peor" de la borrasca en la próxima madrugada y pide limitar los desplazamientos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife mantiene este sábado activo el Plan de Emergencias Insular (PEIN) y continúa coordinando el operativo desplegado tras el paso más intenso de la borrasca 'Therese', que ha dejado cerca de 200 incidencias en la isla, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana de este sábado.

El episodio meteorológico ha tenido un impacto desigual en la isla, pero ha sido muy intenso, concentrándose principalmente en el suroeste y norte de Tenerife, donde no ha dejado de llover de forma persistente durante horas, según ha detallado la corporación insular en una nota de prensa.

Las precipitaciones han alcanzado registros muy elevados, con 212 litros por metro cuadrado en Granadilla, 200 en Vilaflor y más de 115 litros en zonas como Los Silos, Santiago del Teide y El Tanque.

APORTES HÍDRICOS

Además, la intensidad de las lluvias ha provocado importantes aportes hídricos, como la entrada de 1.000 metros cúbicos de agua por hora en la balsa de Trevejos. En paralelo, los fenómenos meteorológicos adversos, han provocado la rotura de un canal de Los Silos, si bien el suministro de viviendas estaría ya garantizado.

En las cumbres, el temporal ha dejado también nevadas significativas, con acumulaciones de unos 20 centímetros en el entorno del Teide, y continúan registrándose precipitaciones en forma de nieve desde primeras horas de la mañana.

El viento ha sido otro de los fenómenos más adversos, con rachas que han superado los 200 km/h en Izaña, lo que ha contribuido a la generación de numerosas incidencias en toda la isla.

INCIDENCIAS Y AFECCIONES

Las cerca de 200 incidencias registradas por el Centro de Coordinación de Emergencias Insular están relacionadas principalmente con caídas de objetos, desprendimientos, inundaciones en zonas de costa del suroeste y efectos del viento, además de cortes de suministro eléctrico en distintas zonas.

El temporal ha obligado también al cierre de accesos al Parque Nacional del Teide y al macizo de Teno, así como de vías como la avenida de la costa en Boca Cangrejo, afectada por un hundimiento.

Se encuentran habilitados tres albergues con capacidad para 100 personas, en los que actualmente se atiende a 76 personas afectadas por el temporal.

PREVISIONES

Según las previsiones meteorológicas, el frente más intenso de la borrasca ya ha pasado por la isla, y se espera una mejoría progresiva a partir de la tarde y la madrugada. No obstante, podrían mantenerse las lluvias hasta, al menos, el próximo martes.

El Cabildo advierte de que las próximas horas siguen siendo delicadas, sobre todo por la acumulación de agua. Por ello, se insiste en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas de riesgo.