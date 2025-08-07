El tiempo para hoy en España, 7 de agosto de 2025

Archivo - Termómetro marca 40º, en paseo de la Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canarias, excepto las islas de Lanzarote y Fuerteventura, mantienen este jueves los avisos por altas temperaturas. De esta forma las dos provincias del archipiélago se suman a otras 37 peninsulares con alertas activas por calor, así como tormentas.

De las 39 provincias que estarán en alerta este jueves, 13 de ellas lo estarán en nivel naranja (importante) por calor y se esperan temperaturas máximas de 41ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con alerta naranja por calor son Madrid, Ourense, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zamora, Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén y Las Palmas. Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 41ºC en Córdoba.

El resto de provincias con avisos por altas temperaturas para este jueves son Valencia, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, La Rioja, Navarra, Murcia, Lugo, Lleida, Albacete, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cantabria, Baleares, Huesca, Teruel, Almería, Málaga, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, estarán con avisos por tormentas las provincias de Granada y Jaén.

La AEMET prevé para este jueves una estabilidad generalizada en la Península, aunque tenderá a aumentar la inestabilidad en la mitad sur durante el día.

Se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes medias y altas en la Península y Baleares. Asimismo, se dará nubosidad baja matinal en el extremo noroeste peninsular, que puede dejar brumas y bancos de niebla y con tendencia a despejar.

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en amplias zonas de interior, con tormentas secas y algún chubasco en el sureste peninsular. Además, es probable que las tormentas sean fuertes en la Bética central y vengan acompañadas por rachas de viento muy fuerte. No se descarta alguna tormenta débil en los Pirineos y en la baja Ibérica .También se esperan intervalos nubosos en el norte de Canarias.

Asimismo, se prevé una posible calima ligera en el sur de la Península y en las islas Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, aumentarán en todo el país, incluso localmente notable en el Cantábrico oriental, aunque con descensos en zonas del litoral atlántico gallego. De esta forma, se superarán los 34-36ºC en la mayor parte de la Península así como en puntos de ambos archipiélagos y se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica.

Respecto a las temperaturas mínimas, tendrán aumentos de ligeros a moderados en Canarias y en el tercio norte peninsular, más acusados en el alto Ebro, y predominio de ligeros descensos en el resto, con valores que no bajarán de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC en el Mediterráneo, en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, e incluso en zonas de la meseta Norte y localmente del sur de Galicia.

Por último, soplarán alisios con intervalos de fuerte en Canarias, mientras que en la Península y Baleares se esperan vientos flojos con intervalos moderados. Predominarán las componentes este y sur en Baleares y en la vertiente mediterránea, sur en la atlántica y norte en el Cantábrico.