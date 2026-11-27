El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado este viernes al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que usara la expresión "calladita" al referirse a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en el debate electoral.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que las mujeres "no se van a quedar calladitas" y este domingo "van a gritar en las urnas para su defensa, para lo que han trabajado por este país, para lo que aportan, y van a decir no al machismo y no a estas posiciones supremacistas de quienes realmente muestran lo que sienten por dentro".

Ha indicado que lo que hizo Feijóo en el debate "que no lo intenten arreglar, es inarreglable, no se puede arreglar", afeándole que usara esa expresión cuando se ha quedado "mudo" ante la "ignominia" de mantener como diputado en las Cortes de Valencia al expresidente Carlos Mazón, "con más de 230 muertos en sus espaldas".

Torres ha comentado que en el debate se vio "lo que realmente son", en referencia también al candidato de Vox, Santiago Abascal, quien fue "incapaz" de condenar la violencia machista.

"No la condenan porque si ellos gobernaran, lo que harían es desmantelar toda la protección que tienen las mujeres, que es absolutamente imprescindible ante la violencia machista real y esa amenaza. Ellos lo desmantelarían, por eso no lo condenan", ha indicado.

Igualmente ha criticado que Abascal le espetara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se había traído una mujer para que lo defendiera". "No se puede ser más cobarde", ha destacado.