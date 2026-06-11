Torres aplaude que el Papa pida "soluciones conjuntas" a la migración e incida en las contradicciones políticas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, saluda al Papa a su llegada a Gran Canaria - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

El ministro admite que se pudo gestionar "mejor" el 'muelle de la vergüenza' en 2020 pero fueron días "muy duros"

ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aplaudido este jueves el discurso pronunciado por el Papa León XIV en Arguineguín porque insta a buscar "soluciones conjuntas" a la inmigración en territorios frontera, caso de Canarias.

En una entrevista concedida a Televisión Canaria y recogida por Europa Press ha indicado que el fenómeno migratorio "no va a acabar, habrá más llegadas, menos llegadas", pero las islas "siempre" serán territorios frontera y por ello ha recordado lo "importante" que fue la modificación de la ley de extranjería que permite derivar a menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas.

En esa línea, entiende que el Papa ha puesto sobre la mesa las contradicciones de algunas formaciones políticas.

"El mensaje del Papa va dirigido a, hombre, no hagamos una cosa y luego digamos lo contrario, o no afirmemos algo y luego se actúe al revés. Creo que deberíamos todos los partidos políticos, todos los parlamentos, dar una respuesta conjunta al fenómeno migratorio, y no está siendo así", ha comentado, subrayando que no entiende "por qué" se vota en contra de los derechos humanos.

Sobre la gestión del llamado 'muelle de la vergüenza' en 2020, cuando Torres era presidente de Canarias, ha reconocido que se vivieron "días muy duros" y que las cosas se pudieron "hacer mejor" pero en era un momento en que los migrantes "se quedan todos" en Canarias por la pandemia y que en solo un fin de semana llegaron "cientos de pateras".

De hecho, ha señalado que su Gobierno tuvo "diferencias" con el Gobierno de España y se trabajó para poner "todos los medios" a disposición, indicando que dos ministros visitaron el muelle --no así Pedro Sánchez-- y que "también hubo acciones de otras instituciones en Canarias que tampoco fueron las respuestas acertadas".

APERTURA DE HOTELES Y COLEGIOS

Ha apuntado que el Gobierno canario abrió colegios y hoteles, que estaban cerrados, para albergar a las personas migrantes "y hubo quien criticó eso, quien puso palos en las ruedas en un momento de desesperación".

"Lo que no se puede es decir que te duele el dolor del inmigrante y luego poner palos en las ruedas", ha indicado, al tiempo que ha valorado la reacción "modélica" de la sociedad canaria, poniendo como ejemplo como se les atendió y se les llevó comida cuando fueron enviados de noche a la plaza de La Feria, en plena capital grancanaria.

"Este es un pueblo solidario, un pueblo ejemplar, que en los momentos difíciles está a la altura, lo ha estado siempre y lo va a seguir estando en el futuro", ha agregado.

Ha dicho también que no hay "ninguna polémica" con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a cuenta de aspectos protocolarios vinculados a la visita del Papa y estará en la despedida en el aeropuerto Tenerife Norte en sustitución del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Cuestionado también por el Pacto de Migración y Asilo, que entra en vigor este viernes, ha indicado que es "mejor" que el que había pero teme que sea "peor" en el futuro porque se ha aprobado un reglamento que "lo que hace es colocar muros" a los inmigrantes pues pueden acabar en terceros países o se puede "separar a las familias" por lo que no se puede decir que se defiende a los derechos humanos "y a la vez votar que los inmigrantes estén separados, padres de hijos, y si viene un menor no acompañado se queda, pero si viene con sus padres lo mandan a terceros países".