Torres asegura que Canarias "no" ha enviado "en tiempo y forma" los expedientes para el traslado de menores migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que el Gobierno de Canarias "no" ha enviado "en tiempo y forma" los expedientes para el traslado de los menores migrantes que debían ser derivados a la península por la vía ordinaria (destinada a reubicar a los menores migrantes no acompañados que estaban en el archipiélago antes de la declaración de la contingencia migratoria).

Así lo ha expuesto Torres durante una entrevista en 'Herrera en Cope Canarias', recogida por Europa Press, ante el tiempo que queda para cumplir el plazo previsto para el traslado desde Canarias a península de unos 2.000 menores, que termina el 19 de marzo.

Si bien ha afirmado que el Gobierno de España "va a cumplir la ley", que establece que el Estado tiene cuatro meses para firmar los expedientes de los territorios de frontera que fueran de menores que estaban en estas zonas cuando se aprobó la norma.

En el caso de Canarias, apuntó, son unos 2.000 menores migrantes no acompañados, de los que "ya se están consumiendo los cuatro meses" para haber recibido los expedientes. Añadió que en noviembre recibieron algo más de 400 y en enero serán unos "500".

Por ello, incidió en que desde el Gobierno de España harán "todo el esfuerzo" pero "está claro que si no" se cumple es porque "no" han enviado los expedientes "en tiempo y forma".

"No ha cumplido --el Gobierno de Canarias-- porque tenían que enviárnoslo, repito, con cuatro meses de antelación acorde a la ley, y soy consciente de las dificultades. Y yo vuelvo a apartarme de la polémica, y lo he hecho siempre. Ante las críticas siempre he intentado buscar soluciones, y esto no es sencillo, es un procedimiento inédito", apostilló.

Para agregar que gracias a dicho procedimiento "ya han podido salir centenares de menores de Canarias" para el territorio peninsular, si bien matizó que "ante el señalamiento" en ocasiones "de distintas administraciones o de partidos políticos, cada uno es corresponsable también de sus actos".