Torres: "Canarias está más preparada para los reveses del futuro"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad que Canarias está "más preparada" para afrontar las "los reveses del futuro", pero ha advertido a los cuatro grupos que integran el Pacto de las Flores que vienen meses difíciles.

"No lo vamos a tener fácil en los próximos meses, pero el compromiso de unión, de poner por delante la defensa de los canarios sobre las diferencias y el caminar para acabar la legislatura con estabilidad política es clave para la mejor respuesta ante las circunstancias del presente", afirmó Ángel Víctor Torres.

En respuesta a los grupos que apoyan al Gobierno -PSOE, NC, Sí Podemos Canarias y ASG-, el presidente agradeció sus reflexiones "rigurosas" y añadió que ante cualquier adversidad "lo importante es que estemos unidos".

Así, al igual que pide a los grupos de la oposición un "ejercicio de unión" con respecto a la acción del Gobierno, pidió lo mismo a las cuatro fuerzas que forman el Pacto de las Flores "para caminar, responder, resolver y dar cuenta de la situación actual ante la realidad que vive Canarias".

Acerca de la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Víctor Torres incidió en que Europa, ante el fenómeno migratorio, tiene que entender que habrá "más diásporas" como las ha habido en el pasado y espera que se aprenda del drama humanitario que se está viviendo con la guerra de Ucrania para que la respuesta que se da a quienes también están sufriendo conflictos bélicos en África sea idéntica.

En otro orden de cosas, Ángel Víctor Torres destacó que ha habido un esfuerzo "evidente" en los pilares básicos del Estado del bienestar -sanidad, educación, derechos sociales-, y coincidió con la portavoz socialista, Nayra Alemán, en que apostar por la economía, el turismo y las infraestructuras es "indiscutible".

En este sentido, afirmó que la estrategia que usan algunos de, ante una dificultad, "mirar y culpar a otros" supone "desatenderse de la responsabilidad de cada uno", y se mostró convencido de que esta estrategia "empeora la vida de la gente a la que nosotros nos debemos y es vulnerar la voluntad de los votantes", afirmó Torres.

Sobre las críticas de por qué se levantan mañana todas las restricciones, cuando aún hay casos positivos, Ángel Víctor Torres se apoyó en que el último informe epidemiológico concluye que las camas en Canarias ocupadas por enfermos de covid-19 han descendido un 18% y los casos en UCI un 12%.

RELACIONES CON MARRUECOS.

En respuesta al portavoz de NC, el presidente coincidió con que éste es "el Gobierno de la transformación energética, de la Agenda 2030 y de la emergencia climática", eso que ahora es "urgencia".

Sobre su posición acerca del Sáhara, aludió a la PNL que, como diputado, votó en 2021 y que "hoy mantengo en todos sus términos", aseguró. En relación a la carta de Pedro Sánchez, dijo que no le resta "ni trascendencia ni relevancia", pero reiteró que las buenas relaciones con Marruecos "es bueno para Canarias".

En cualquier caso, coincidió en que tanto el ministro de Exteriores como el presidente Sánchez tienen que explicar todo lo sucedido, y no sólo en las Cortes, también en Canarias. Y, además, reiteró que ninguna propuesta que se haga tiene ninguna posibilidad de recorrido si no es aceptada por el reino de Marruecos y el Frente Polisario. En su opinión, "lo ideal sería es que se solucione el conflicto". "No va a ser fácil. Cincuenta años lo evidencian", apostilló.

UNA RESPUESTA COORDINADA.

Con respecto a las intervención de Manuel Marrero, portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, compartió la necesidad de que haya una respuesta coordinada de las administraciones a los problemas de la ciudadanía. Y se mostró de acuerdo con la defensa de los servicios básicos, donde "estamos haciendo una apuesta clara y firme que es invertir para el futuro", dijo. Y sobre la Ley de Memoria Histórica y el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, consideró que tan sólo hay que aplicarlo.

Finalmente, respondió al portavoz de Agrupación Socialista Gomera coincidiendo en que "caminar para acabar la legislatura con estabilidad política es clave para la mejor respuesta ante las circunstancias del presente".