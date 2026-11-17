Archivo - El ministro de Política y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este martes la respuesta "rigurosa" y "con dispositivos" que el Gobierno de España está dando al "repunte" migratorio en Canarias.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas tras la celebración de la comisión interministerial de migración, celebrada en Madrid, y en la que también ha estado presente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, además de su homólogo en el Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, o el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, entre otros.

Torres ha señalado que esta segunda interministerial se ha celebrado para "actualizar las actuaciones" realizadas, así como las medidas que se están adoptando ante la migración que está llegando a la isla de El Hierro y a Canarias en su conjunto.

Al respecto, ha señalado que en la isla de El Hierro, desde el 1 de enero al 15 de noviembre, han llegado unos 16.000 inmigrantes; y solo en el mes de noviembre --hasta el día 16 de noviembre-- más de 10.000. Añade que en la isla quedan unas 500 personas.

Esto, ha puntualizado, es porque se está dando "una respuesta coordinada, rigurosa, con dispositivos, campamentos, espacios, organizaciones, también medios sanitarios y de otra índole".

Todo ello, ha matizado, con el objetivo de que el conjunto del territorio tenga una "respuesta humanitaria, justa, lógica, solidaria" ante el "repunte" migratorio en Canarias.

Sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno de España ha subrayado que ha habido un refuerzo de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una treintena de agentes más desde el pasado 10 de noviembre.

Asimismo ha indicado que el Gobierno de Canarias recibirá de forma extraordinaria una subvención directa de 3 millones de euros para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud (SCS) por la llegada de migrantes; mientras que el Cabildo de El Hierro recibirá otros 2 millones para gastos sociales y económicos.

Añade que estas cantidades se aprobarán este martes en Consejo de Gobierno y se suman a los 15,18 millones de los fondos de emergencia migratoria destinados a recursos de acogida, atención en costa y derivaciones.

Por otro lado, desde el ministerio de Torres se ha indicado que ha llegado a Canarias la guardamar Calíope, que permite reordenar el servicio, por lo que Salvamento Marítimo envía a El Hierro a la guardamar Urania, que estaba en Lanzarote. Añade que de las cinco guardamares que hay en España, tres están en el archipiélago actualmente.

Finalmente, el ministro ha asegurado que las relaciones diplomáticas "se han intensificado al más alto nivel" por parte de los ministerios con los gobiernos de Senegal, Gambia y de otros países este fin de semana para poder "contener las salidas" desde esos países de origen, así como ha afirmado que se ha solicitado el Frontex para que "sea efectivo" con el avión que se queda en Senegal y evitar las salidas de embarcaciones desde la costa africana.