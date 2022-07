Torres destaca que la pobreza en Canarias solo ha subido un 4% frente al 70% en otras CCAA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que la pobreza tan sólo ha aumentado en las islas un 4 por ciento frente a otras comunidades autónomas donde lo ha hecho un 70 por ciento, y ha querido dejar claro que las canarias y los canarios saben que con el Gobierno formado por PSOE, NC, ASG y Podemos "están en buenas manos".

Así lo ha manifestado en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a sendas preguntas del Grupo Mixto, Grupo Nacionalista Canario, Grupo Popular y Grupo Socialista sobre distintas cuestiones de tipo económico, como el superávit de la comunidad autónoma, las previsiones del Gobierno de España para los próximos meses, los efectos de la inflación o los datos de empleo.

El jefe del Ejecutivo canario indicó que el superávit en el año 2021 asciende a 210 millones de euros, de un presupuesto inicial de 8.400 millones, que terminó siendo de 10.400 millones, el presupuesto de mayor ejecución e inversión de toda la historia de Canarias. Ese superávit supone un 2% del presupuesto definitivo, el porcentaje y la cantidad más bajos de los últimos años.

Torres aclaró que de estos 210 millones de superávit "no se pierde ni un euro" y van destinados a los servicios básicos esenciales. Recordó, además, que en los presupuestos de 2018 hubo 500 millones de superávit -900 si se suma el Convenio de Carreteras- en un presupuesto de 1.000 millones menos. También hizo hincapié en que el presupuesto del año 2021 lleva la mayor cantidad de fondos a los canarios "sin ninguna duda".

Torres admitió que han aumentado los ingresos del Gobierno de Canarias por distintas razones, entre ellas la inflación, pero aclaró que del mismo modo que aumentan los ingresos, también lo hacen los gastos de las familias y de las Administraciones Públicas. No obstante, aseguró que el Ejecutivo canario cuenta ahora con una "fortaleza económica" que permite afrontar los próximos meses "con mejores espaldas".

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, incidió en que los datos dicen que "tenemos el Gobierno más rico que nunca y los ciudadanos más pobres que nunca". "Las familias no llegan a final de mes, los autónomos están con el agua al cuello y las pequeñas empresas no pueden pagar las facturas ni los créditos para hacer frente a la pandemia; sin embargo, ustedes solo siguen recaudando y recaudando y ni sienten ni padecen". Por ello, pidió al Gobierno que baje los impuestos y ayude a las familias canarias porque "hay margen" para hacerlo.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, María Australia Navarro, criticó la "nefasta" gestión del Ejecutivo y afirmó que el único que se está beneficiando del incremento de los precios es el Gobierno de Canarias, que se está "forrando a costa de las empresas y las familias que no llegan a final de mes". "Es hora de que abandone la demagogia y de verdad ayude a los canarios. No siga desangrándoles con impuestos", instó Navarro.

Ante estas críticas, Ángel Víctor Torres quiso recordar que en estos momentos hay 190.000 personas en desempleo, cerca de 900.000 afiliados a la Seguridad Social y el 50% de los contratos son indefinidos; cuando gobernaba el PP en España y en Canarias había 300.000 personas en desempleo, 300.000 afiliados menos a la Seguridad Social y un 9% de contratos indefinidos: "Si lo nuestro es una nefasta gestión, ¿qué adjetivo hay que darle al Gobierno del Partido Popular?", preguntó.

"IMITANDO" A PEDRO SÁNCHEZ.

Mientras, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez, afirmó que el Gobierno de Canarias está "alejado" de la realidad actual e "imitando" a Pedro Sánchez, "pensando que las cosas van bien cuando las familias lo están pasando realmente mal".

Incidió en que las medidas que se han puesto en marcha por parte del Estado para paliar esta situación "no son suficientes"; por eso pidió a Torres que "de una vez por todas" tome cartas en el asunto y ponga en marcha las medidas que el autogobierno permita para paliar lo que están sufriendo las familias canarias.

En respuesta, el presidente aclaró que el Gobierno canario ha tomado decisiones propias ante la inflación, o la prórroga de la devolución impuesto especial del combustible a transportistas.

También avanzó que actualizará el presupuesto vigente y ya está trabajando en el de 2023, que se hará "con cabeza, siendo conservadores e intentando ajustar al máximo las cantidades económicas" para, al final, lograr una elevada ejecución presupuestaria, que, recordó, en 2021 fue un 123% más que el inicial y un 96% más que el definitivo. Añadió que se tendrán en cuenta las incertidumbres que se viven en estos momentos, al igual que la fortaleza que tiene la economía de Canarias, que, dijo, es "indiscutible".

Por último, la portavoz del Grupo Socialista, Nira Fierro, resaltó que Canarias lleva cuatro meses consecutivos reduciendo las cifras de desempleo gracias, entre otros motivos, a la "intensa" protección a las empresas y al empleo por parte del Gobierno de Canarias, el cual ha afrontado cada adversidad desde la inversión pública y la protección social. Por ello, invitó al presidente canario a seguir así frente a los que sostienen un relato "de pesimismo y catastrofismo".

A este respecto, Ángel Víctor Torres hizo hincapié en que las islas han estado "tremendamente mal" en algunos momentos, pero hoy puede presumir de tener el menor número de desempleados y el mayor número de afiliados a la Seguridad Social en diez años y el mayor porcentaje de contratos indefinidos "que nunca jamás ha tenido Canarias".

"Por tanto, hoy no estamos tan mal como estábamos anteriormente, lo cual no significa que lo podamos estar en el futuro, pero ¿qué mensaje de esperanza e ilusión se lanza a los canarios si ya adelantamos que vamos a estar mal?", se preguntó Torres, quien abogó por tomar medidas "coherentes y no demagógicas" como bajar los impuestos, "que no firma absolutamente nadie que tenga un poco de seriedad".