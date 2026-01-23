Torres dice que especular sobre lo ocurrido en Adamuz es "irresponsable" y "no" se va a ocultar "nada"

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (1d), tras una rueda de prensa, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). Durante su comparecencia - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que especular sobre el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) es "irresponsable", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno de España "no" va a ocultar "nada".

Torres, que ha retomado este viernes la agenda pública tras los días de luto oficial declarados por el Gobierno de España por el accidente ferroviario, indicó que ha seguido las comparecencias del ministro de Transporte, Óscar Puente, junto a los técnicos, de ahí que especular habiendo fallecido 45 personas "es absolutamente irresponsable".

"Este gobierno lo que sí va a decir es la verdad, es lo que está haciendo el ministro Puente, decir la verdad. Nosotros no vamos a ocultar absolutamente nada", apuntilló en una rueda de prensa para agregar que con las investigaciones "se va a saber qué fue lo que ocurrió" y "nadie va a poder señalar al Gobierno de España por no decir la verdad y por no dar la cara".

En este sentido, abogó por dejar que los investigadores hagan su labor, que la "hacen con el máximo de la rigurosidad exigida".

También consideró "fundamental" tener una oposición "responsable" en relación a las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que consideró "debería hacer más caso a sus propios compañeros como al presidente de la Junta de Andalucía que está lógicamente poniendo en valor, y también la Casa Real, la coordinación, la colaboración entre las instituciones".

Para Torres "no vale cualquier cosa para intentar señalar al rival político y menos" en medio de una tragedia, porque "tiempo hay para los debates políticos", apuntando que "falta un poquito más de calma" en la política española y de "colocarse juntos al lado de las respuestas y no de las preguntas, los ataques o los señalamientos".