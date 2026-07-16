Torres dice que la Guardia Civil estuvo en el Dos de Mayo y califica la polémica de "artificial" e "inexistente"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, viendo cómo trabajan en Amuse, una empresa de animación de Las Palmas de Gran Canaria - ,MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha indicado que la Guardia Civil estuvo en el acto institucional del Dos de Mayo de la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que las críticas de la autonomía al Gobierno central sobre la utilización del cuerpo para presuntamente "boicotear" el evento, considera que es una polémica "artificial" e "inexistente".

"Lo que me han trasladado, ahí estuvo la Guardia Civil, o sea, estuvo presente. Por tanto, creo que estamos de nuevo ante una polémica artificial y también inexistente", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras visitar una empresa de animación en Las Palmas de Gran Canaria.

Torres ha aprovechado para, matizar, que "quizás lo que habría que hacer es que no hubiese vetos por nadie, ni siquiera de la Comunidad de Madrid, para que pueda asistir a los actos de conmemoración de la Comunidad de Madrid por el delegado del Gobierno de España en Madrid o los ministros del Gobierno de España", agregando que "eso no está ocurriendo".

En este marco, pidió poner las instituciones "donde tienen que estar, que es en el respeto entre unos y otros", aunque sean "de colores políticos distintos", aprovechando el momento para tenderle "la mano a Isabel Díaz Ayuso" para que "invite formalmente" a los representantes del Gobierno de España a los próximos actos que celebre la Comunidad de Madrid.