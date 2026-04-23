Torres dice que pactos PP-Vox demuestran que la derivación de menores quedará "en un cajón" sin gobiernos progresistas

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece una rueda de prensa en la sede del Ministerio, a 1 de abril de 2024, en Madrid (España). Ángel Víctor Torres ha anunciado hoy que el Gobierno llevará al Tribu - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que los pactos de gobierno suscritos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón demuestran que la derivación de menores migrantes quedará "en un cajón" si no hay "gobiernos progresistas" al frente de España.

En una entrevista concedida al programa 'Buenos Días Canarias' de Televisión Canaria y recogida por Europa Press ha precisado que "la página 10" del acuerdo de gobernabilidad en Aragón "dice expresamente que no van a recibir a ningún migrante más, ni menores, lo pone de manera clara, pero tampoco mayores".

Por ello, ha advertido de que la modificación de la ley de extranjería "solo tiene pervivencia" con gobiernos de "partidos progresistas" ya que el PP "ha sucumbido a Vox", recordando que los diputados canarios ya "votaron en contra" de la derivación el Congreso.

"Y ya hemos visto que si el PP gobierna, y lo estamos viendo en Extremadura, en Aragón, en España, si así ocurriera, los menores y los mayores que llegan a Canarias, a los territorios fronteras, se quedarían en esos territorios", ha indicado.

Según Torres, "eso significa decenas de miles de personas hacinadas en una situación absolutamente deplorable, en contra de los derechos humanos, algo que no es digno de cualquier sociedad".

En esa línea ha comentado que si la inmigración "es el gran asunto" de esta legislatura, reconocido por el propio presidente canario, Fernando Clavijo, y la derivación de menores "es un hito", la "gran amenaza" es que no se pueda llevar a cabo. "Que lo miren bien los canarios y canarias y tomen sus conclusiones", ha agregado.

Sobre el proceso de regularización de migrantes ha valorado que se ha hecho un "trabajo importante" desde el Gobierno central a través de distintos ministerios y con el despliegue de redes telemáticas "que está siendo un éxito", pues hay "muchísimas decenas de miles de personas que ya han regularizado su situación".

Ha apuntado que esta medida se toma siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, un "órgano imparcial" donde hay representantes jurídicos de distintas formaciones políticas, aparte de que hay "antecedentes".

REPROCHA AL PP EL "USO PARTIDARIO"

El ministro ha admitido que le "entristece" el "uso partidario" que hace el PP de la regularización cuando en el año 2000 y 2001, el Gobierno de José María Aznar "regularizó a medio millón de inmigrantes irregulares", y siendo el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidente de Correos.

En ese sentido ha indicado que las oficinas de Correos "son claves" para este proceso administrativo al tiempo que ha comentado que "todo el mundo menos PP y Vox" están a favor de la regularización porque hacen falta "entre 200.000 y 300.000 migrantes al año para mantener el estado del bienestar de un país que es locomotora económica en Europa", entre ellos el Consejo Económico Social, la Iglesia y las patronales empresariales.

"No hacemos nada que no se hiciera con otros gobiernos y también con gobiernos socialistas y damos respuesta justa a una realidad de nuestro país. No hay efecto de llamada", ha precisado, dado que el proceso afecta a personas que ya estaban en España antes de acabar 2025 y llevaban varios meses.

Torres ha cargado contra la "mentira" y el "bulo" de la derecha y la extrema derecha e incidido en que es una medida "muy importante" especialmente para Canarias pues "muchísimas personas por fin van a estar tranquilas porque van a estar regularizadas y con todos sus papeles en regla pudiendo trabajar de manera digna".