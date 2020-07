Torres dice que en el Parlamento hay "demasiada crispación" y pide a Gobierno y oposición "ponerse en el lugar del otro"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que en el Parlamento español hay "demasiada crispación", por lo que ha recomendado a los partidos del Gobierno y de la oposición "mucho diálogo" y "ponerse en el lugar del otro" para poder llegar a acuerdos sobre la reconstrucción social y económica del país.

En una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, y al ser cuestionado por este asunto, comentó que durante toda su trayectoria política --como concejal alcalde, en el Cabildo de Gran Canaria e incluso en el Congreso-- siempre he estado en administraciones donde ha tenido que acordar con otras fuerzas. "Siempre", aseveró.

Para el máximo dirigente canario, los acuerdos son "necesarios" en política, ya que cuando los números no dan mayorías absolutas "o se habla o es imposible". "Y en ese hablar --continuó-- hay que pensar que hoy estás en el Gobierno y mañana en la oposición. Si estás en la oposición, lo estás para querer ser Gobierno y por lo tanto hay que ser responsable en ambos lugares".

"[Pero] No está ocurriendo --lamentó--. En el Parlamento de España hay demasiada crispación... no ayuda. Todo es complicado para llegar a acuerdos y no responsabilizo exclusivamente a la oposición. Esto es colocarte en el lugar del otro".

Al respectó, el presidente señaló que en Canarias se han conseguido llegar a acuerdos con la firma de un pacto por la reactivación de las islas en el que "incluso" CC --principal partido de la oposición-- lo rubricó, así como todos los agentes sociales y económicos, entendiendo que fue un trabajo "duro" en el que todos tuvieron que renunciar a cosas.