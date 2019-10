Torres insiste en que la subida de 0,5 puntos del IGIC hará que no se pierdan 193 millones para políticas básicas

Publicado 15/10/2019 14:30:01 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la subida de medio punto del IGIC hará que no se pierdan un total de 193 millones de euros que se destinarán para políticas esenciales.

Ante una pregunta parlamentaria sobre las tasas que se quieren modificar vía Presupuestos Autonómicos del diputado de CC, José Miguel Barragán, Torres ha comentado que los nacionalistas presupuestaron de IGIC 1.737 millones de euros y que este año se va a quedar en 1.544 millones, unos 193 millones menos.

"Y sin embargo siguen diciendo que se recauda más. Vamos recaudar menos de IGIC por una decisión de bajar medio punto que dijeron que iba a mover la economía y ha sido todo lo contrario", apuntó.

Torres comentó que si el dinero para prorrogar el Fdcan o tener liquidez con el plan de infraestructuras sociosanitarias, su Gobierno revisará la carga fiscal. "Subiremos medio punto el IGIC porque iríamos a 193 millones de euros menos el próximo año y tocaremos las rentas altas, el IGIC de lujo, sí lo vamos a tocar. Haremos propuestas progresivas", aseveró.

EL GOBIERNO BUSCARÁ TODOS LOS INGRESOS POSIBLES

Además, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Cs, Vidina Espino para justificar la subida de impuestos anunciada, el máximo dirigente regional ha agregado que su Gobierno buscará todos los ingresos posibles.

"La Canarias que queremos no es la que hemos recibido. Si tenemos 35.000 dependientes esperando, si queremos mejorar la Sanidad o la Educación, tenemos que tener los recursos suficientes y hacer las cosas bien", dijo.

Para Torres, hacer las cosas bien significa que si la bajada de 0,5 puntos del IGIC hubiera funcionado no la tocarían. "Por mucho que alguien intente decir una mentira muchas veces no la va a convertir en realidad --añadió-- y si las cosas no funcionan o se perpetúa el error o se corrige".

El presidente hizo especial hincapié en que Canarias necesita este dinero para políticas esenciales básicas insistiendo en que es de "justicia" que los docentes tengan una reducción y que el personal de Sanidad tenga un horario "más corto".

"Hay que hacerlo en los presupuestos --incidió-- pero no estaba. Hay que conseguir los ingresos pertinente y lo vamos a hacer sentándonos con la Fecai y con la Fecam entendiendo que la colaboración institucional es fundamental, haciendo que el Fdcan pueda tener más años para afrontar la agenda social y, por supuesto, negociando con ellos".

En este sentido, comentó que si esto no es suficiente, el Gobierno de Canarias tocará la reforma fiscal haciendo que las rentas más altas paguen más con el IRPF en el tramo autonómico para las rentas de entre 80.000 y 130.000 euro y con cargas impositivas a los que tienen mayores recursos.