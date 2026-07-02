Torres se muestra "convencido" de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retirará el Monumento a Franco

Archivo - El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a los periodistas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido este jueves de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retirará el Monumento a Franco, ubicado en la confluencia entre las Ramblas y la avenida Anaga, tras su inclusión en el catálogo de vestigios del Ministerio de Memoria Democrática.

Así lo ha señalado a los medios de comunicación tras un encuentro con colectivos memorialistas en Delegación del Gobierno, donde ha recordado que si el consistorio capitalino no retira la escultura, lo hará el Estado y conllevaría, además, "un coste subsidiario" al Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática.

"Yo estoy convencido de que lo hará. Tiene ya una manifestación de la ponencia técnica diciendo que no hay valores arquitectónicos y artísticos para que sea Bien de Interés Cultural, a fecha de 28 de abril. Y en junio, además, tiene un posicionamiento de la Comisión de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias que afirma, por la mayoría de los votos, que tampoco tiene los valores para que sea BIC", ha argumentado el ministro.

Asimismo, Torres se ha mostrado confiado en que la retirada del Monumento a Franco, una escultura de Juan de Ávalos, se haga "cuanto antes". "¿Qué sentido tiene que se mantenga en la vía pública un monumento de exaltación del Franquismo que no tiene valores artísticos y arquitectónicos", se ha preguntado el ministro, que ha señalado que "cualquier demócrata desea que se monumento vaya a una dependencia y no se exhiba en la vía pública".

"No es más que enaltecimiento de una etapa oscura de nuestra reciente historia", ha aseverado Torres.

Según ha concretado el ministro, una vez que el Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias se convoque y culmine el expediente comenzarían a contabilizar los seis meses de los que dispone el consistorio capitalino para retiar la escultura. "En caso de que no se convoque, hay un plazo límite para que pueda o no ser BIC, de forma que a partir de ahí contarían los seis meses como máximo. Invito a que sea en el menor tiempo".