Torres pide flexibilidad a la UE para gestionar "la borrachera" de fondos comunitarios

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este viernes a la Unión Europea (UE) más flexibilidad para gestionar "la borrachera" de fondos comunitarios que ha cifrado en más de 7.000 millones con cargo a los programas React-UE y Next Generation y 4.800 de los ordinarios en condición de Región Ultraperiférica.

En la inauguración de una jornada sobre el mecanismo de resiliencia organizada por el Cabildo de Tenerife ha comentado que estos recursos son necesarios para lograr la "transformación verde" de las islas, incluyendo el despliegue de las energías renovables, más formación para los jóvenes o la eliminación de la brecha de género.

Ha alertado de que los plazos de ejecución de los fondos "son limitados" --los React-UE hasta 2023, el mecanismo de resiliencia hasta 2026 y los ordinarios hasta 2030-- y felicitado al Gobierno central por captar la cantidad más alta de fondos de todo el continente. "Fue un éxito", ha señalado.

No obstante, ha advertido de que los plazos "son dramáticos" y hubo países que incluso los quisieron adelantar pero entiende que no se pueden permitir "que ningún euro se quede en el erario público". "No nos lo van a perdonar", ha agregado.

Por ello, en unión de las RUP ya han solicitado que se flexiblice la gestión y se "adapte al día a día" aunque sin que quede "en el sueño de los justos", reconociendo los problemas que hay para reponer personal público.

Torres ha apelado a resolver esta cuestión con "sentido común" y ha señalado que el Ejecutivo ha ido aprobando distintos mecanismos para facilitar la ejecución de fondos en departamentos como Transición Ecológica, que acumula el 30% de los fondos, el Servicio Canario de Salud o Educación, lo que ha permitido conseguir un equipo adicional de 107 funcionarios.

En su opinión, la UE tiene que "adaptarse" a cada uno de los territorios para que la ejecución de los fondos sea rápida y eficaz y se pueda aprovechar "la oportunidad" que se presenta para cambiar problemas estructurales en las islas.