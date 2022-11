Torres pide no mezclar turismo con "superpoblación" y avisa de "serio problema" si los visitantes bajaran a la mitad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este martes no mezclar el turismo con el debate de "superpoblación" porque si el archipiélago, en lugar de tener más de 14 millones de visitantes al año tuviera "cinco o seis millones" habría un "serio problema" económico.

En una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press ha pedido "sosiego" en torno al debate demográfico en las islas pues "hay islas sin superpoblación", caso de La Palma, que venía en descenso antes de la erupción o zonas del interior de Teneirfe y Gran Canaria mientras que Lanzarote y Fuerteventura sí han crecido pero también tienen una gran extensión de territorio.

Torres ha comentado que Canarias depende "del tránsito" y la llegada de visitantes del exterior desde hace más de 60 años y ahora se trata "aprovechar las nuevas coyunturas" y la apuesta mundial por un "planeta verde".

Así, ha insistido en que se abre una "oportunidad única" para conseguir un "destino seguro sanitario" pues "el covid está ahí" y es fundamental que un turista se sienta "bien arropado" si se le presenta un problema de salud.

Ha puesto como ejemplo que este año se cerrará con más de 14 millones de turistas --un millón menos que antes de la pandemia-- pero con un 10% más de facturación y se trata de seguir dando pasos hacia un destino sostenible donde haya economía circular, los hoteles se nutran de energía fotovoltaica o haya coches eléctricos. "Hay que corregir cosas y mejorarlas", ha comentado.

Sobre las críticas de colectivos ecologistas en torno al modelo desarrollista de las islas ha apuntado que comparte su idea de "preservación" del planeta y entiende que Canarias se dotado de directrices de ordenación, moratorias y leyes que ha ido frenando el crecimiento urbanístico.

No obstante ha indicado que "los hoteles hay que hacerlos donde se puedan hacer de forma ordenada" y avisado de que si no se puede construir no habría "lugares ni donde vivir".

El presidente canario ha remarcado también el papel "importantísimo" que supone presidir las RUP en 2023 --en coincidencia en el segundo semestre con la presidencia española de la UE-- ya que es "una oportunidad" para definir la agenda europea del turismo y "despejar las dudas" sobre los impuestos al queroseno o los "regímenes fiscales" de las RUP, liderando "una visión nueva de Europa".