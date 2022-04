Torres prevé que en abril Canarias bajará de los 200.000 desempleados y reitera que 2022 será el año de la "remontada"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este lunes o martes se conocerán los datos del paro correspondientes al mes de abril y adelantó que las Islas bajarán de los 200.000 desempleados, convirtiéndose así en una de las comunidades autónomas que más empleo crea.

En declaraciones a los medios durante una visita al municipio de Puerto de la Cruz, Ángel Víctor Torres ha destacado que, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Canarias ha creado en un año 120.000 puestos de trabajo, el doble que la Comunidad de Madrid, por lo que las Islas tienen un mercado de trabajo "atractivo".

El presidente canario también ha destacado que el Gobierno haya sido capaz de sacar adelante el Real Decreto de medidas contra el impacto de la guerra, que permitirá que esas ayudas también puedan llegar a Canarias, y cree que 2022 será "el año de la remontada".

Sobre la petición de bajada de la presión fiscal que están planteando los empresarios, Torres indicó que una bajada generalizada de impuestos "no la apoya nadie" que vea que estamos ante una crisis coyuntural por una inflación no monetaria, y aseguró que ésta no supondría una bajada de precios, sino todo lo contrario.

El presidente señaló que lo que hay que hacer, tal y como plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI), es implementar ayudas directas como ya está haciendo el Ejecutivo canario, por ejemplo, para los transportistas, los ganaderos o los agricultores. "Esa es la manera que tenemos que responder ante esta crisis provocada por una inflación y agravada por un conflicto bélico", añadió.

VISITA A PUERTO DE LA CRUZ.

Torres visitó el municipio de Puerto de la Cruz junto a su alcalde, Marco González; la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y diversos concejales de la Corporación.

El presidente resaltó las cualidades del Jardín de Aclimatación de La Orotava (conocido como Jardín Botánico de Puerto de la Cruz), "un referente y una joya" de la biodiversidad vegetal que gestiona el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), entidad científica adscrita a la Consejería de Agricultura.

El jefe del Ejecutivo pudo comprobar in situ las mejoras realizadas en materia de accesibilidad en ese recinto, así como realizar un recorrido por el edificio que se dedicará a Centro de Visitantes. Para esta infraestructura se ha diseñado un proyecto que tiene la finalidad de promover la divulgación de los contenidos históricos y científicos en un espacio de 2.500 metros cuadrados.

Ese plan, elaborado por la empresa pública Tragsatec y con una dotación de 2,9 millones, se presentará en los próximos días. La puesta en marcha del Centro de Visitantes tiene como objetivo realzar los recursos naturales y culturales de la zona y fomentar el desarrollo de un modelo de turismo más sostenible, el que se apoye más en la creación de experiencias, entre otras funciones. El presidente califica estas instalaciones de "magníficas" y espera que el centro de visitantes e interpretación se ponga en funcionamiento a corto plazo.

Durante el recorrido en el Jardín Botánico, el segundo más antiguo de España, Torres conoció de primera mano el trabajo de preservación de especies vegetales endémicas, autóctonas y con orígenes en tantos lugares del mundo, a lo que se unió el banco de semillas del Jardín, ideado para la conservación a largo plazo de cultivos y especies de interés científico.

Dada la importancia estratégica de la conservación del legado agrícola y natural de Canarias, se prevé ampliar ese banco de material vegetal con la construcción de un edificio anexo, con la finalidad de que albergue el Centro de Recursos Fitogenéticos del Gobierno de Canarias y con un coste aproximado de 2,5 millones de euros.

Tras esa primera parada, el presidente autonómico se desplazó al mercado municipal de la ciudad, donde se interesó por las mejoras realizadas en esa instalación en beneficio del comercio tradicional, en manos de la pequeña y mediana empresa local. Según recalcó a los medios, "se trata de un mercado para tomar nota y trasladar su experiencia a otros municipios de Canarias, pues está muy bien ordenado, funciona, es moderno, muy limpio y con un rastro exterior muy bien organizado, por lo que sólo cabe la felicitación por parte del Gobierno".

Después, llegó al barrio cercano de Punta Brava, donde el presidente, junto al resto de los asistentes a esta visita, comprobó las características definitorias del proyecto que se pretende implantar en el litoral urbano de Puerto de la Cruz, un sistema de alerta temprana diseñado para obtener previsiones a corto plazo (en ventanas de 72 horas) de eventos de inundación costera a escala local. Se trata de facilitar la prevención y el desalojo de personas, bienes y actividades de la comunidad que pudiera verse afectada en el caso de subidas violentas del mar.

Según indicó Torres, este proyecto se costea con los fondos europeos y responde también a la prioridad que le da su Ejecutivo a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, de la que destacó, de nuevo, la ley de Cambio Climático que entra la próxima semana en ponencia en el Parlamento regional.

Los sistemas de alerta temprana son herramientas que proporcionan una predicción de los eventos de inundación costera a corto plazo y con una resolución horaria y a escala local. Es un procedimiento fiable y automatizado que se puede trasladar a cualquier zona costera, combinando técnicas numéricas y estadísticas. Esta acción se cofinancia con el programa europeo Life. Ahora se empieza a hacer en Puerto de la Cruz, con esta implantación, lo que ya se aplica con éxito en el litoral urbano de Garachico.