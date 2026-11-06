Torres reivindica la respuesta migratoria del Gobierno en Canarias y acusa al PP y Vox de "hipocresía política"

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa, a 20 de septiembre de 2024, en Madrid (España). Durante la comparecencia, que se ha producido tras el encuentro entre el lehendak - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado este viernes la respuesta del Gobierno de España ante los diferentes repuntes migratorios que sufren las islas Canarias, incidiendo en que el Estado responderá a la crisis actual "como lo hicimos entonces".

Al respecto, el canario ha acusado al PP y Vox de mantener una posición de "hipocresía política" por criticar la gestión del Ejecutivo central mientras rechazan medidas de "solidaridad territorial" para distribuir a los menores migrantes no acompañados.

En unas declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, Torres ha comentado que la situación migratoria requiere una "respuesta de Estado" pero con la implicación del conjunto de las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.

El ministro ha cuestionado que el PP señale al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación migratoria cuando "votaron en contra de que los menores migrantes no acompañados vayan al resto de distintos territorios del país", medida que salió adelante pese al rechazo de PP y Vox.

Asimismo, ha criticado que haya partidos de ultraderecha que defiendan que los inmigrantes que llegan a los territorios fronterizos permanezcan en ellos si gobiernan en España.

EL AVANCE DE LA DERECHA "TIENE CONSECUENCIAS"

Torres ha advertido también de que el avance de la derecha y la ultraderecha en las instituciones europeas "tiene consecuencias" para los territorios fronterizos y ha señalado que Canarias y Ceuta son especialmente vulnerables al fenómeno migratorio por ser los lugares de llegada de cayucos y pateras.

En cuanto a la respuesta ante el actual repunte migratorio en Canarias, ha explicado que el Gobierno se está recurriendo a los mecanismos utilizados en ocasiones anteriores, entre ellos la red de plazas del denominado Plan Canarias, distribuida por distintas islas, así como al sistema integral de atención a personas adultas existente en el conjunto del territorio nacional.

Torres ha apuntado que más del 90% de los inmigrantes que están llegando a Canarias proceden del África subsahariana y que muchos "son susceptibles de acogerse a la protección internacional" al proceder de países en conflicto o considerados no seguros, por lo que deben tramitarse los correspondientes expedientes.

RECONOCE EL ESFUERZO DE LOS RECURSOS EN EL HIERRO

Sobre la situación concreta de El Hierro, ha reconocido el "ritmo" y el "esfuerzo" que está soportando la población de la isla y ha anunciado que el delegado del Gobierno la visitará el próximo lunes. El propio ministro también prevé desplazarse a la isla en los próximos días.

Además, ha asegurado que mantiene contacto permanente con el presidente del Cabildo de El Hierro y con otros responsables del Gobierno de España, así como con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con quien ha estado en comunicación durante los últimos días.

El ministro ha agradecido la labor de las distintas administraciones, independientemente de su color político, y ha destacado la importancia de mantener una respuesta institucional coordinada y solidaria.

CRÍTICAS A LOS DISCURSOS XENÓFOBOS

Finalmente, Torres ha censurado los discursos que presentan a los inmigrantes como "invasores" y ha criticado que algunos partidos "lamenten las muertes en el mar" mientras defienden medidas como levantar muros en las fronteras marítimas. "No se puede decir una cosa y la contraria. Aquí hay que responder", matizó.

También ha recordado que las personas que no tienen derecho a protección internacional serán devueltas conforme a la normativa, mientras que quienes sí cumplen los requisitos para recibirla deben ser protegidas, al igual que los menores migrantes no acompañados.

"Es mentira y es falso que todas las personas migrantes puedan ser devueltas de la noche a la mañana. Eso es falso. Es populismo, demagogia, racismo y xenofobia. Lo que tenemos que hacer con los seres humanos es tratarlos como seres humanos, porque lo son", ha concluido.