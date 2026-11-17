Archivo - Trabajadores ayudan a los 116 migrantes que llegan en patera al puerto de La Restinga, trasladados por Salvamento Marítimo, a 26 de julio de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). El barco de Salvamento Marítimo, Salvamar - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el comité de empresa de Salvamento Marítimo, Marcos Díaz, ha dicho este martes que los refuerzos activados por la compañía para hacer frente al repunte migratorio en El Hierro --una Guardamar más-- son insuficientes.

"Hay una dejadez total y absoluta", señala a Europa Press, lamentado la "falta de tacto y sensibilidad" de la compañía con una plantilla laboral que necesita "descansar" dado que solo el pasado sin de semana, por ejemplo, llegaron más de veinte cayucos a la isla.

Marcos insiste en que "las tripulaciones necesitan descansar" y que "puedan hacer unas jornadas medianamente normales y respetar unos turnos de descanso" por lo que instan al Ministerio de Hacienda a liberar presupuesto para contratar más trabajadores o habilitar una bolsa de voluntarios que estén de vacaciones y a quienes se les paguen esos servicios adicionales.

En esa línea detalla que el objetivo es que "los turnos se acorten y se pueda hacer un turno y descansar", al tiempo que sostiene que la nueva Guardamar, aunque viene con ocho trabajadores no cubre todas las necesidades, aparte de que vienen con una "paliza" desde la Península y a lo mejor, al llegar al archipiélago tienen que salir a un rescate.

Marcos describe de manera gráfica como es una jornada para un operario de Salvamento en El Hierro: "Llegas a tu casa, te activan, haces los servicios, luego llegas a puerto, desembarcas a todas estas personas, recargas combustible y vas a casa a intentar comer pero no te da ni tiempo a entrar, te vuelven a activar y así continuamente todos los días".

El delegado sindical no entiende que en los 15 millones de euros aprobados para el plan de contingencia de El Hierro no haya más recursos para Salvamento Marítimo cuando sí ha habido refuerzos en los cuerpos y fuerzas de seguridad, por ejemplo.

Incluso, ante la llegada de la nueva guardamar, ha apuntado que no descartan acudir a los tribunales porque la embarcación solo lleva un jefe de máquinas que se ve obligado a estar operativo 24 horas. "Lo denunciaremos a la inspección de trabajo y si le tienen que parar ese tipo de embarcaciones no es nuestro problema ni es culpa nuestra", comenta.

No entiende por qué la empresa no hace un "monitoreo" de las llegadas para poder anticiparse a los repuntes de embarcaciones y reprocha que a veces lleguen nuevos medios "a toro pasado" y cuando las tripulaciones "ya se han comido 30 o 40 días de campañas y jornadas maratonianas".

Marcos critica que la empresa no tiene "la deferencia de defender a los trabajadores que están en primera línea" y muchos "se rompen por todos lados" y luego ni siquiera solicitan la baja médica porque pierdan un 25% del salario "y hay facturas que pagar".