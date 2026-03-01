Suc.- Trabajan en la extinción de un incendio declarado en una nave del Polígono Industrial de Güímar (Tenerife) - BOMBEROS DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los bomberos intervienen este domingo en la extinción de un incendio declarado en una nave en el Polígono Industrial de Güímar, en Tenerife, dedicada a la instalación de agua.

El aviso fue dado sobre las 7:00 horas de este domingo, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112. En ella se alertaba de la posible propagación del incendio a otras naves, un dato que fue confirmado al llegar los efectivos.

En estos momentos, los efectivos han llegado controlar las llamas, y aún continúan trabajando para su completa extinción, según ha avanzado a los medios Bomberos de Tenerife en una nota.