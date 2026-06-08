Tráfico recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante la visita del Papa León XIV a Canarias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha instado a la ciudadanía a evitar todos aquellos desplazamientos innecesarios, así como a seguir las recomiendaciones realizadas por las distintas administraciones a las empresas para que faciliten, en la medida de lo posible, el teletrabajo durante la visita del Papa León XIV a las islas.

En paralelo, Tráfico ha elaborado un plan operativo de regulación y vigilancia para hacer frente a las afecciones al tráfico que se derivarán del dispositivo de seguridad previsto para la visita del Pontífice.

Recuerda la DGT que los ciudadanos que deseen acudir a los actos programados deberán planificar con antelación sus desplazamientos y, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público o las zonas de aparcamientos habilitados para vehículos privados, según ha recomendado Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Todas las medidas adoptadas podrán ser objeto de levantamiento o modulación, en función del desarrollo las actuaciones asociadas a la visita prevista y de las condiciones de la circulación, pudiendo establecerse nuevos puntos de restricción para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se prohibirá la circulación, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto.

Esta medida afectará, asimismo, a la GC-1 (8.00-14.00), GC-3 (15.00-21.00) y GC-31 (15.00-21.00), en ambos sentidos de circulación, durante la jornada del día 11 de junio. También, el 12 de junio, la medida volverá a afectar a la GC-1, de 6.00 a 9.00 horas, en ambos sentidos de circulación.

En Tenerife, y ya para la jornada del 12 de junio, esta restricción se aplicará en ambos sentidos de circulación en la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5, desde las 06.00 horas hasta las 18.00 horas.

Quedarán exentos de esta prohibición los vehículos y conjunto de vehículos de cualquier masa máxima autorizada, que se recogen a continuación: vehículos de emergencias y de auxilio en vías públicas.

También, vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas que, en función de su urgente utilización en labores de prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad de las carreteras y salvamento de vidas humanas, tengan que ineludiblemente circular en el horario restringido citado.

MERCANCÍAS PELIGROSAS Se prohibirá la circulación a los vehículos que deban llevar los paneles naranja de señalización de peligro reglamentarios conforme el Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

La medida afectará a la GC-1 (8.00 - 14.00), GC-3 (15.00 - 21.00), GC-31 (15.00 - 21.00) durante el día 11 de junio en ambos sentidos. Volverá a afectar a la GC-1 de 6.00 a 9.00 horas al día siguiente. Por su parte, en Tenerife, la medida afectará a la TF-1, TF-2, TF-4 Y TF-5, entre las 6.00 y las 18. horas del 12 de junio.

Podrán ser eximidas de esta prohibición mediante autorización especial el transporte de mercancías para el aprovisionamiento de estaciones de servicio, combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de aeronaves de lucha contra incendios, así como de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como su suministro a almacenes cuando se acredite que se transportan a estos destinos.

Además, y con motivo de desplazamientos masivos de vehículos previstos para los días 11 y 12 de junio, se solicitará la suspensión de obras públicas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia.

MEDIDAS DE REGULACIÓN

Con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos, se desarrollarán las siguientes medidas de regulación y ordenación de la circulación:

En Gran Canaria, se prevé el corte dinámico a la circulación en sentido creciente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1, entre las 10:30 horas y 11:45 horas, y el corte a la circulación en ramales de salida de GC-1 hacia GC-500 en los sentidos creciente y decreciente en horario entre 9:30 horas y 14:00 horas.

A ello se sumará el corte dinámico a la circulación en sentido decreciente y el cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 56 a p.k. 0 en horario entre 12:15 horas y 13:15 horas. También el corte a la circulación GC-31 (Túnel de San José), sentido norte y desvío de circulación sentido sur entre 12:45 horas y 13:15 horas.

Por la tarde, se producirá el corte dinámico a la circulación en sentido creciente (sentido norte) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 desde en horario entre 17:30 horas y 18:30 horas.

También, el corte dinámico a la circulación en sentido decreciente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 en horario entre 19:30 horas y 21:00 horas. Se suma el corte a la circulación en carril deceleración de la vía GC-3 desde las 13:00 horas hasta 21:00 horas.

Por su parte, el 12 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria, se volverá a producir el corte dinámico a la circulación en sentido ascendente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1, en horario entre 7:30 horas y 8:30 horas. También, el corte a la circulación GC-31 (Túnel de San José) sentido sur y desvío de circulación sentido norte en horario entre 7:30 horas y 08:00 horas.

ISLA DE TENERIFE

En Tenerife, se producirá un corte dinámico a la circulación el Camino asfaltado El Matadero en ambos sentidos de circulación en horario entre las 08:45 y las 10:00 horas, el próximo 12 de junio.

También, el corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-24, en horario entre las 08:45 horas y las 10:00 horas.

Se suma el corte dinámico a la circulación en sentido decreciente de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-5 desde p.k. 15 a salida 8 A en horario de 08:45 a 09:30 horas. También se producirá el corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-13, de 09:15 a 11:30.

Se producirá, además, otro corte dinámico a la circulación en sentido decreciente de la circulación y cierre de incorporaciones de la vía TF-5, en horario entre las 09:30 horas y las 11:45 horas.

Tendrá lugar un corte dinámico a la circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-5 sentido creciente hasta la salida 12 conexión con la vía TF- 152 entre 13:00 horas y 14:30 horas. También, en ambos sentidos de circulación, con cierre de incorporaciones, en la vía TF-152 en horario entre 13:00 horas y 14:30 horas.

Se suma otro corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-152 y la vía TF-235 en horario en horario entre 13:00 horas y 14:30 horas, así como otro, en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones, en la vía TF-235, entre 13:00 horas y 14:30 horas.

Durante el 12 de junio, el carril derecho de la carretera TF-4, ambos sentidos, quedará excluido a la circulación para su utilización como zona de estacionamiento para vehículos reservados y autorizados (autobuses), estableciéndose las medidas de señalización y balizamiento en horario de 06:00 a 18:00 horas.