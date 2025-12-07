La transferencia de conocimiento de la ULPGC con la empresa de cría de langostinos BIOGEMAR supera los 7 millones

Langostino - ULGPC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), gracias a la colaboración científica de varios institutos de investigación de la propia institución (ECOAQUA, SIANI, TIDES, IDeTIC), ha renovado el contrato de colaboración con la empresa líder mundial en la cría de langostinos, BIOGEMAR, del grupo ALMAR, siendo la transferencia de conocimiento de la ULPGC de más de 7 millones de euros.

La colaboración de la ULPGC se centra en un novedoso método industrial que permite la mejora genética del camarón, o lo que es lo mismo del langostino blanco, desarrollado por un grupo de investigadores de la ULPGC y liderados por el profesor Juan Manuel Afonso, según ha informado la universidad en nota de prensa.

Al respecto, indican que los resultados científicos obtenidos han permitido llevar a cabo una transferencia de conocimiento a la empresa ecuatoriana BIOGEMAR, especializada en la selección de reproductores y larvarios de langostinos. Y, posteriormente, renovar el contrato de colaboración entre la ULPGC y el grupo empresarial hasta en dos ocasiones, la última este año 2025.

Así desde el año 2017, los investigadores de la ULPGC se han centrado en las condiciones biológicas que mejoran tanto el crecimiento de las postlarvas de langostino como el engorde de este crustáceo en su fase de desarrollo.

De esta forma, entre los años 2021 y 2025 se alcanzaron resultados "extraordinarios" gracias al método científico de la ULPGC, constatándose en 2021 un crecimiento semanal del langostino de 1,8 gramos y, cinco años más tarde, se ha alcanzado un crecimiento de 3,5 gramos a la semana, casi el doble.

Afonso explicó que estos resultados "han permitido un gran ahorro de costes para esta gran empresa ecuatoriana, pues se ha logrado engordar a los langostinos en mucho menos tiempo, pasando de tres a dos meses". Además añade que la disminución en el tiempo de engorde "se ha traducido en alcanzar una mayor producción de toneladas de langostinos al año", así como de conseguir que estos crustáceos alcancen tallas de peso mayores que los de sus competidores.

La renovación del contrato de colaboración y transferencia entre la empresa ecuatoriana y la ULPGC, ahora en 2025, y por un plazo de cinco años más, permitirá a los investigadores de la ULPGC "no sólo continuar mejorando genéticamente el langostino blanco en lo que concierne a su crecimiento", sino también incorporar como objetivo "mejorar su robustez y la resistencia a enfermedades en condiciones de baja y alta salinidad".

El Grupo ALMAR, en el que además de la empresa BIOGEMAR se integran otras dos empresas de cría y engorde de langostinos (PRODUMAR y LIMBOMAR), es el grupo líder mundial en la producción eficiente y ecosistémica del langostino blanco.

En Europa, en concreto, como promedio, 13 de cada 100 langostinos que se consumen provenientes de Ecuador son de este grupo. Actualmente los investigadores de la ULPGC también están trabajando con una empresa canaria para implementar la mejora genética del langostino en las islas y conseguir los resultados exitosos que han logrado en Ecuador.

En esta ocasión, matizó Afonso, la diferencia se encuentra en que se "está focalizando el trabajo en la posibilidad de una comercialización del producto en fresco y no en el mercado del congelado, que es lo que se hace en Ecuador".

La financiación que ha supuesto el desarrollo completo de este macroproyecto en los tres convenios de colaboración con los líderes mundiales de la producción de langostinos, supone para la ULPGC un "importante" impulso y apoyo a su talento científico.

De este modo, los fondos que se captan en esta última renovación del convenio irán destinados a la contratación de nuevos doctores e investigadores, así como a los nuevos experimentos que se están desarrollando en los laboratorios de la propia institución académica.