Transición Ecológica adjudica 62 proyectos eléctricos en Canarias para generar más de 1.000 megavatios

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado este jueves la adjudicación de 62 proyectos de generación eléctrica en Canarias que suman más de 1.000 megavatios (MW) y de los que 34 suponen nuevas instalaciones, 25 inversiones adicionales y 9 en grupos ya existentes.

De esta manera, fuentes del ministerio manifestaron que se superan los 330 MW necesarios para Gran Canaria, los 370 MW de Tenerife, los 215 MW de Lanzarote-Fuerteventura, los 44 MW de La Palma, los 6,5 MW de El Hierro y los 5,5 MW de La Gomera.

En lo que respecta a La Gomera y El Hierro, solo extienden la vida útil de sus instalaciones --la segunda tiene una destacada presencia renovable, y la primera inaugura su interconexión con Tenerife, lo que repercute positivamente en las necesidades de cobertura-,.

Mientras, en Tenerife se contrata el 50% de las necesidades con 11 nuevos grupos de un nuevo agente y, en el sistema Lanzarote-Fuerteventura, también se contratan el 67% de las necesidades mediante nuevos grupos de nuevos entrantes en el mercado.

Además, el Ministerio subrayó que, durante el proceso de concurrencia, se registró la retirada de algunas de las ofertas provisionalmente adjudicatarias en Canarias y fueron sustituidas por otras ofertas y soluciones presentadas al concurso que igualmente permitirán cubrir las necesidades de suministro identificadas a largo plazo.

Adicionalmente, aseguraron que "se han tenido en cuenta las consideraciones de los agentes, y en particular del Ejecutivo canario, especialmente en lo relativo a normativa urbanística, viabilidad medioambiental y emplazamientos".

Así, el Gobierno reafirmó que está comprometido con la descarbonización de Canarias, que ha logrado duplicar su potencia instalada renovable desde 2018.

En este sentido, fuentes ministeriales recordaron que el archipiélago ha recibido más de 750 millones de euros en ayudas en los últimos años (FEDER, FNEE y PRTR) para agilizar su transición energética y que , además, está trabajando a nivel técnico en una nueva normativa para facilitar una mayor integración de renovables y almacenamiento en las islas.

Asimismo, afirmaron que se ha garantizado la financiación de las medidas extraordinarias en las que viene trabajando el Gobierno canario, con unos 400 millones de euros durante tres años para instalar cerca de 250 MW firmes que deben estar operando antes del 31 de diciembre de 2028.

En el resto de territorios extrapeninsulares, en Baleares han resultado adjudicados ocho grupos de generación, con una potencia conjunta de 403 MW; en Ceuta el grupo requerido, con cinco MW de potencia y en Melilla también se han seleccionado los siete grupos, con 36 MW.

En general, el ministerio ha defendido que en el procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar régimen retributivo adicional a nueva capacidad de generación en los territorios no peninsulares se ha seleccionado en todos los subsistemas eléctricos "potencia suficiente para cubrir las necesidades y garantizar el suministro, con una cobertura hasta 2029", superando en todos los casos la potencia solicitada en la convocatoria del concurso.

INFORME DE REE

De todas maneras, fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen precisaron a Europa Press que también se ha anticipado a necesidades futuras y ya ha pedido informe al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), para que, en un plazo de 15 días e incorporando los resultados de este concurso, "estime las necesidades de cobertura a 2031 en todos los territorios no peninsulares para activar próximas concurrencias conforme a las necesidades".

El ministerio ha resuelto y notificado a los interesados la resolución definitiva del concurso para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares de Canarias, Ceuta, Melilla, Mallorca y Menorca.

Las mismas fuentes indicaron que en la selección de los adjudicatarios se ha partido de una prelación técnico-económica del ahorro de costes totales en la que han competido las extensiones de vida útil de grupos existentes sin inversión, las inversiones en grupos existentes y las solicitudes de nuevos grupos.

Asimismo, señalaron que después se han atendido diversas observaciones técnicas, sobre el tamaño de las instalaciones, las instalaciones con horas de operación limitadas o el emplazamiento, incluyendo las consideraciones de los Gobiernos autonómicos.

En concreto, han competido 181 solicitudes y se han seleccionado finalmente 78 grupos de generación, que tendrán derecho a percibir el régimen retributivo adicional durante 20 años en el caso de los grupos nuevos, cinco o diez años para inversiones en grupos existentes y cinco años para extensiones de vida útil sin inversión, resultando adjudicataria en total más de 1.450 megavatios (MW) de potencia firme, según los datos facilitados por el Ministerio.