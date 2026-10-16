El TSJC suspende la caza de codorniz en El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aceptado la solicitud de SEOBirdLife de medidas cautelares contra la caza de la codorniz común en El Hierro y a través de un auto, fechado el 5 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspende la caza de esta especie en la isla mientras se tramita el recurso presentado contra la Orden de caza para la temporada 2026-2027

La orden de este año permite cazar codorniz en El Hierro durante seis domingos, mientras que entre 2023 y 2025 se autorizaban cinco, algo que reprocha la organización porque el aumento "no se basa en ningún estudio nuevo" ya que el único seguimiento de la población de codorniz común en la isla es de 2023.

Ese año, con cuatro jornadas de caza efectivas, se capturaron más de 3.000 codornices de las cerca de 8.000 que se calcularon en otoño.

SEOBirdLife insiste en una nota en que desde entonces no se ha vuelto a estimar la población, y El Hierro no tiene un plan técnico de caza que fije cuántos ejemplares pueden cazarse.

Así, afirma que la Directiva de Aves determina que la caza no puede poner en riesgo la conservación de las especies y para las excepciones que regula, la Comisión Europea considera admisible una extracción en torno al 1% de la mortalidad anual de la población.

La ONG explica que ese criterio no fija un límite legal para la caza ordinaria, pero da una idea de la escala de tal forma que en El Hierro equivaldría a entre 53 y 71 codornices por temporada, y en 2023 se cazaron entre 44 y 60 veces más.

UNA ESPECIE EN DECLIVE

Según el último informe Estado de las Aves de España, la codorniz común figura como 'Vulnerable' en la reevaluación del Libro Rojo de 2024.

El programa de seguimiento SACRE de SEOBirdLife registra un descenso del 60% de la población reproductora desde 1998 a nivel nacional.

En Europa, la tendencia también es negativa, y el grupo técnico europeo que estudia la caza sostenible de esta especie ha recomendado suspender temporalmente su caza hasta que se conozca mejor su situación.

El problema afecta a más especies, de las 34 especies cinegéticas evaluadas en el Libro Rojo de 2024, solo 14 están en situación favorable.

En Canarias no hay datos actualizados de productividad, supervivencia ni movimientos de la codorniz que permitan saber cuánta caza puede soportar.

Sin esa información, aumentar las jornadas va en sentido contrario al principio de precaución que exige la normativa, precisa SEO Brisdlife.

"La codorniz de El Hierro es una de las poblaciones mejor conservadas del archipiélago y, precisamente por eso, merece una gestión basada en datos. Se ha aumentado la presión de la caza sin saber cuántas codornices hay en la isla. Cuando no se conoce el estado de una población, lo razonable es actuar con prudencia", explica Yapci Acosta, delegado de SEOBirdLife en Canarias.

UNA ADVERTENCIA QUE YA SE HIZO EN EL CONSEJO DE CAZA

SEOBirdLife recuerda que, durante la tramitación de la Orden, las asociaciones de defensa de la naturaleza solicitaron por escrito en el Consejo de Caza de Canarias que no se autorizara la caza de la codorniz mientras no se actualizara la información sobre su estado de conservación, y que la Orden incorporara la información científica que justificara la caza de cada especie.

Ninguna de esas peticiones se recogió en el texto final, señala la organización.

SEOBirdLife traslada a la Consejería competente y al Cabildo de El Hierro su disposición a trabajar conjuntamente, así como con las sociedades de cazadores para hacer un seguimiento anual de la población con un método común y verificable, tener un registro de capturas fiable por jornada y zona, obtener el cálculo de una extracción sostenible a partir de esos datos, recogido en un plan técnico de caza para la isla y trabajar para recuperar los cultivos de secano y los pastos de los que depende la especie.

URGE APROBAR PLANES DE GESTIÓN PARA RECUPERAR LAS AVES CINEGÉTICAS

La situación de las aves cinegéticas es preocupante en el conjunto de España.

Según el informe Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, publicado por SEO/BirdLife el pasado mes de julio, el 57% de las 35 especies cinegéticas analizadas en la península ibérica y Baleares presenta tendencias poblacionales negativas.

Otro 26% tiene poblaciones muy pequeñas o carece de información suficiente para conocer su evolución.

En conjunto, casi el 83% de las especies se encuentra en alguna de estas situaciones, lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar urgentemente cómo se está gestionando su aprovechamiento cinegético.

Ante esta situación, SEOBirdLife reclama a todas las comunidades autónomas que pongan en marcha planes de gestión de las especies cinegéticas basados en información científica actualizada, con objetivos de conservación, seguimiento de las poblaciones, controles efectivos de capturas y medidas para recuperar sus hábitats.

Estos planes, tal como se contempla en la mayoría de las legislaciones cinegéticas, deben contemplar la suspensión de la caza cuando las poblaciones estén en declive o no existan datos suficientes para demostrar que su aprovechamiento es sostenible.

La organización pide también al Gobierno de España que impulse estrategias de conservación coordinadas para las especies en declive que afectan a varias comunidades autónomas.

La recuperación de estas aves exige abordar las causas de su disminución, especialmente la degradación de los hábitats agrarios y de los humedales, y evitar que la mortalidad cinegética agrave una situación ya desfavorable.