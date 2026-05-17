La UD Longuera Toscal tomará medidas disciplinarias contra implicados en agresiones al CD Verdellada (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La UD Longuera Toscal, del municipio de Los Realejos (Tenerife), ha mostrado este domingo su "más absoluta condena" ante las agresiones denunciadas al término el encuentro disputado este fin de semana por el CD Verdellada. El club anuncia que tomará medidas contra aquellos jugadores o personas vinculadas que puedan estar implicados.

"Lamentamos profundamente las situaciones denunciadas por el CD Verdellada y rechazamos cualquier acto de violencia, agresión o comportamiento antideportivo, tanto dentro como fuera del terreno de juego", han lamentado en un comunicado en la red social 'Facebook'.

Este sábado, el Club Deportivo Verdellada, del municipio de La Laguna, denunció las "agresiones y situación de indefensión" vivida por el equipo Juvenil al término de su partido por el playoff de ascenso en el campo de fútbol Antonio Yeoward de La Longuera.

Según expuso el club lagunero en un comunicado, el entrenador y uno de sus defensas habrían sufrido "dos agresiones" a manos de varios aficionados del equipo local, y que se sumaría con el hecho de que "toda la plantilla tuvo que permanecer encerrada" en su vestuario ante "el riesgo" de recibir más agresiones y otros tratos vejatorios.

UD LONGUERA TOSCAL

A juicio de la entidad realejera, el fútbol "no puede ni debe convertirse en un espacio de tensión, amenazas o enfrentamientos", por lo que advierten que no ampararán "ninguna conducta que vaya en contra de los valores de respeto, convivencia y deportividad".

Asimismo, señalan, una vez analizados los hechos y determinadas las posibles responsabilidades, la UD Longuera Toscal tomará las medidas disciplinarias pertinentes contra aquellos jugadores o personas vinculadas al club que hayan podido estar implicados.

"Colaboraremos con las autoridades y organismos competentes para esclarecer lo sucedido y reforzaremos todas las medidas necesarias para evitar que hechos así vuelvan a repetirse en nuestras instalaciones y en el entorno de nuestro equipo", han señalado.

Desde la UD Longuera Toscal han traslado todo su pesar al Club Deportivo Verdellada, a sus jugadores, cuerpo técnico y familiares por lo ocurrido, reiterando su "compromiso" con un fútbol "sano, seguro y basado en el respeto mutuo".