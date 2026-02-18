UGT Canarias señala que la brecha salarial se "mantiene contenida" en jóvenes pero se intensifica en mayores de 55 años

Rueda de prensa de la secretaria de Igualdad de UGT Canarias, Mirna Ortega, y la técnica de Igualdad del sindicato Mercedes García (de izq. A dch.) - UGT CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Igualdad de UGT Canarias ha presentado este miércoles los principales resultados del Informe de Igualdad de Brecha Salarial, elaborado a partir de los datos oficiales de la Confederal y ajustados a la situación socioeconómica del archipiélago, exponiendo que si bien esa diferencia retributiva se "mantiene contenida" en los tramos de edad más jóvenes, se intensifica en mayores de 55 años.

Así indica que, entre los años 2022 y 2023, el salario medio anual en Canarias ha aumentado un 4,06%, en línea con el crecimiento nacional, de tal forma que la brecha salarial ha pasado del 4,30% al 4,74%, por lo que el incremento salarial "beneficia proporcionalmente más a los hombres que a las mujeres", según ha informado UGT Canarias en nota de prensa.

Señala que aunque el diferencial absoluto (1.165,38 euros) "es reducido" en relación con otras comunidades autónomas, su crecimiento evidencia que la igualdad relativa "no está consolidada", matizando que la brecha canaria "es baja pero no estable".

Además el crecimiento salarial femenino (+3,83%) es ligeramente inferior al masculino (+4,31%), lo que entienden que "explica el ligero ensanchamiento del diferencial".

La secretaria de Igualdad de UGT Canarias, Mirna Ortega, ha indicado que se trata de una "situación estructural", instalada en la realidad socioeconómica. De todos modos, admite que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han sido "claves para ir reduciendo estas diferencias" aunque consideró que "queda mucho camino por recorrer".

"POR DEBAJO" DE LA MEDIA NACIONAL

Canarias, añade, atendiendo al análisis territorial realizado a partir de la Encuesta de Estructura Salarial 2022 (EES) y la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2023 (EAES), continúa con brecha salarial de género, "si bien su magnitud relativa se sitúa por debajo de la media estatal".

De todas formas, matiza que esta "menor intensidad porcentual no" debe interpretarse como un indicador de igualdad consolidada, sino como el resultado de una estructura salarial general "más comprimida y de menor dispersión retributiva".

Por otro lado, la técnica de la Oficina de Igualdad de UGT Canarias Mercedes García expuso que desde este departamento se pone "el foco en la necesidad de establecer medidas claras y reales" en los Planes de Igualdad para "erradicar" los factores de discriminación salarial en las empresas canarias.

El análisis de la ganancia por hora, agregó, constituye un elemento central para "comprender la naturaleza del fenómeno", ya que la "ligera ventaja" femenina en el salario por hora "indica que no se observa una discriminación directa" en la valoración económica del trabajo desempeñado, por lo que la "desigualdad anual no" se origina en el salario base o en la fijación del valor de la hora trabajada, sino en "factores estructurales vinculados a la organización del empleo y a la distribución del tiempo de trabajo".

En este sentido, destacó la mayor incidencia de parcialidad femenina, el acceso diferencial a horas extraordinarias y la distinta disponibilidad horaria asociada a responsabilidades de cuidado.

La secretaria de Igualdad de UGT Canarias, Mirna Ortega, señaló que este dato "solo constata que la parcialidad en los contratos sigue afectando mucho más a las mujeres que a los hombres", por lo que apuntó que "esto no solo influye en las cuestiones económicas, sino también la calidad de vida de ellas y en su capacidad para conciliar vida laboral y familiar, por ejemplo".

Finalmente, en lo que se refiere al análisis por edad, añade que la brecha "se mantiene contenida en los tramos más jóvenes pero se intensifica de forma notable" en las franjas de mayor edad, especialmente a partir de los 55 años.

Este comportamiento, matizó, "refleja el efecto acumulativo" de trayectorias laborales "históricamente desiguales, mayores interrupciones" de carrera en generaciones anteriores y "menor acceso" femenino a promoción profesional en etapas pasadas.

"La desigualdad salarial, por tanto, no es estática, sino que se amplifica a lo largo del ciclo vital. Esto evidencia la cronificación de una realidad que debemos seguir afrontando, especialmente para tratar de reducir esta situación en esta franja de 55 años y para que deje de ser una realidad crónica que terminará por afectar a las nuevas generaciones", concluyó Ortega.