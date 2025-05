UGT y CCOO defienden en Canarias los derechos laborales "en riesgo" y un reparto "más justo" de la riqueza

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO convocan este jueves, 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a la movilización en las islas, principalmente en Gran Canaria y en Tenerife, por la defensa de los derechos sociales y laborales y el foco puesto en la lucha por "un reparto más justo de la riqueza", especialmente la derivada del turismo.

Las concentraciones han reunido a unas 1.000 personas en Santa Cruz de Tenerife y unas 1.800 en Las Palmas de Gran Canaria, según datos facilitados a Europa Press por Delegación del Gobierno en Canarias.

Por su parte, desde los colectivos sindicales la cifra de participación en las movilizaciones de este jueves han alcanzado las 6.000 personas en Tenerife y las 4.000 en Gran Canaria, según han confirmado fuentes de UGT Canarias.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Organización y Relaciones Institucionales de UGT Canarias, Héctor Fajardo, ha compartido el lema de una manifestación, 'Defender lo conquistado', que advertirá del "riesgo" que se corre en materia de derechos ante "un hecho involutivo a nivel global, con el avance de gobiernos de extrema derecha en muchos países del ámbito europeo".

"Nos vemos en la obligación de movilizarnos para defender los derechos sociales y los derechos laborales de todos los canarios y canarias", ha puntualizado.

Las concentraciones con motivo del 'Día Internacional del Trabajo' se reparten entre las diferentes islas del archipiélago, principalmente, desde la mañana de este jueves, en Las Palmas de Gran Canaria, desde el Parque San Telmo, y en Santa Cruz de Tenerife, con su punto inicial en la Plaza Weyler.

Las mismas tratarán de poner el foco en la necesidad de promover "un reparto más justo de la riqueza". En ese sentido, se ha defendido como "esencial" que "el dinero" que deja la actividad turística "se reparta justamente entre los trabajadores y trabajadoras, que son los que realmente generan la riqueza de este país".

MANIFIESTO 1 DE MAYO

"Ahora más que nunca, es necesario proteger lo conquistado y movilizarnos para ganar el futuro: CCOO Canarias salimos hoy para reivindicar a las diferentes patronales", reza el manifiesto de los colectivos, que piden "responsabilidad social" tanto a la patronal de clínicas privadas --por un "convenio justo con salarios dignos"-- como a las del campo, comercio, hostelería, y "todas las demás".

Han advertido que "Canarias es la comunidad que tiene los salarios más bajos de todo el estado español", siendo "la comunidad más pobre, pero aportando más que nunca al PIB nacional, porque los beneficios y la riqueza se quedan en manos de unos pocos".

En ese sentido, visibilizan, las personas trabajadoras de esta comunidad autónoma "no pueden pagar los altos alquileres, y menos con los bajos salarios que se reciben", junto con el incremento del coste de la vida. "Ya no somos una comunidad atractiva para las personas trabajadoras y esto hace que ya no haya personas que quieran trabajar en esta comunidad", han expuesto en el documento.

Las reivindicaciones tampoco dejan atrás las críticas a la Sanidad en Canarias, "la peor de todo el estado español, con las mayores listas de espera", según advierten. Han denunciado, en concreto, sus "pésimas condiciones laborales, donde la Salud laboral no se ve como una inversión por parte de los empresarios, donde mejorar las condiciones de trabajo es mejorar la productividad, sino que lo consideran un gasto que hace que mermen sus beneficios".

"Castigan a la clase trabajadora con condiciones precarias, mermando el bienestar de la sociedad", exponen.

En el panorama nacional, han defendido como "imprescindible" que en España se impulse "el diálogo social" para reforzar "el empleo digno, mejorar los salarios a través de la negociación colectiva, garantizar el derecho a la vivienda, y avanzar en igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista".

"Reclamamos además el compromiso político para aprobar legislativamente el acuerdo entre Gobierno y sindicatos que fija la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales", han agregado.

CLIMA INTERNACIONAL

En su manifiesto, CCOO y UGT ha expresado su solidaridad con los pueblos que sufren represión, ocupación y guerra. "Condenamos la persistencia del conflicto bélico en Ucrania tras la invasión de Rusia. Exigimos el fin de la ocupación en Palestina, de la limpieza étnica de su población, el fin del genocidio en Gaza y los ataques indiscriminados en Cisjordania", han reclamado.

"Ni el silencio ni la neutralidad son opciones", defienden.

En relación "a la guerra comercial impulsada por la nueva administración Trump", con la imposición de aranceles, han abogado por una "respuesta firme y coordinada" de la Unión Europea.

De este modo, han considerado necesario "reforzar" la cooperación de los estados miembros para seguir avanzando en una Europa fuerte y unida, con una "mayor integración política" que priorice la justicia social, reduzca las desigualdades sociales y acabe con la pobreza.

Y para ello, continúan, será preciso "movilizar recursos y llevar a cabo políticas expansivas" con el fin de crear "empleo de calidad, a través del refuerzo industrial, de la transición energética y la innovación digital", con la participación del sindicalismo de clase "como garante de la democracia, la cohesión social y la igualdad".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)