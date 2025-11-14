La ULL pide información a Delegación del Gobierno tras los incidentes registrados con la visita de Vito Quiles

El seudo periodista Vito Quiles llega a la concentración convocada bajo el lema 'España combativa' en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna, en Tenerife, pedirá a Delegación del Gobierno un informe detallado sobre las acciones e incidencias registradas en la mañana de este viernes tras la manifiestación generada por la visita del activista político Vito Quiles al entorno de la institución, de gira por el país con 'España Combativa".

En un comunicado, la ULL lamenta las incidencias generadas en la mañana de este viernes, al tiempo que recuerda que el acto no estaba autorizado, tal y como ya había informado la institución en octubre.

Por ello, ha informado que pedirá a Delegación del Gobierno en Canarias un informe detallado que incluya el dispositivo de seguridad establecido y las incidencias ocurridas. Todo, con la intención de tomar las medidas correspondientes tras esta jornada.

"La institución recuerda que no autorizó ningún acto, y que actuó en todo momento en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la seguridad y la normalidad académica", ha insistido.

ACTO NO AUTORIZADO

Este octubre, la Universidad de La Laguna (ULL) emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que no autorizaba en sus instalaciones para acoger el acto del activista Vito Quiles dentro de la gira 'España Combativa' y que se celebraría este noviembre.

La ULL detalló que su obligación es "proteger la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora" y en ese contexto expuso que "no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas".

En cambio, reafirmó su "compromiso con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso, atendiendo a los valores estatutarios y dentro del contexto académico y legal de las universidades públicas".