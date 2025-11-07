La Universidad de La Laguna homenajea al activista Pedro Zerolo otorgándole su nombre a un paseo del campus de Guajara

La Universidad de La Laguna homenajea al activista Pedro Zerolo otorgándole su nombre a un paseo del campus Guajara - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna ha homenajeado este viernes al político y activista Pedro Zerolo, a quien ahora le dedica un paseo del campus de Guajara, en cumplimiento de un acuerdo que el propio Consejo de Gobierno del centro académico adoptó por unanimidad. El paseo, muy transitado por la comunidad universitaria, une el campus desde diversos puntos, conectando la Biblioteca con el aulario y varias facultades.

Asimismo, el paseo, desde este viernes, lleva el nombre de quien fuera egresado de la Facultad de Derecho de esta universidad y precursor de leyes "tan importantes" como la del matrimonio igualitario o la de igualdad de trato y no discriminación, normas que reconocieron derechos para el colectivo LGTBIQ+ y que fueron vanguardia en Europa y en todo el mundo, según ha destacado la institución académica en una nota de prensa.

Reconocido dirigente socialista, "Zerolo ejerció la abogacía como una herramienta para cambiar el mundo", según ha enfatizado la catedrática de Derecho del Trabajo y compañera de clase del homenajeado, Gloria Rojas, quien ha recordado la "valentía y rigor" que lo caracterizó. Para ella, "no buscaba protagonismo sino justicia social", y lo acompañaba su personalidad, llena de "vitalidad, generosidad, diversión y humanidad".

La presidenta de la Fundación Pedro Zerolo, Luisa Estévez, ha asegurado, por su parte, que el legado del jurista canario "sigue vivo", sobre todo en momentos de "polarización ideológica" como el actual, en el que se "ponen en duda derechos ya consolidados".

DEFENSA DE VALORES DE "LIBERTAD, RESPETO Y TOLERANCIA"

"Pedro evitaba la confrontación y el discurso del odio, su gran baza era el diálogo", ha dicho. Finalmente, y visiblemente emocionada, agradeció a la Universidad de La Laguna el gesto de rotular el paseo con el nombre del homenajeado.

El acto, en el que también estuvo presente una de las hermanas de Pedro y vicepresidenta de la Fundación, María Concepción González Zerolo, junto a Miguel Fernández, director, además de profesorado y alumnado, fue tildado por el rector, Francisco García, como un acto reivindicativo, para seguir defendiendo los "valores de libertad, respeto y tolerancia", de los que tanto hacia gala Pedro Zerolo.

Destacó la unión del Paseo Pedro Zerolo con el Aulario General César Manrique, otra figura "destacadísima" de estas islas. "Inaugurar espacios de la Universidad de La Laguna con nombres de personas a las que este centro tanto debe es sin duda un acierto", ha añadido.

El acto cerró con una lectura de poemas a cargo de la Agrupación de Teatro de Filología, dirigida por el profesor José Antonio Ramos Arteaga. Así, tanto él como el alumnado recitaron poemas de Federico García Lorca, Luis Cernuda, Raúl Gómez Jattin y Camila Sosa.