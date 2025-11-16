Universidades resuelve 1823 expedientes para la concesión de ayudas al desplazamiento en la convocatoria de 2024/2025

Universidades resuelve 1823 expedientes para las ayudas al desplazamiento en la convocatoria de 2024/2025 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha notificado esta semana la primera resolución de pago directo de la convocatoria ordinaria de ayudas al desplazamiento del curso 2024/2025. Este primer abono incluye 1.823 expedientes ya gestionados, que representan el 52% de las solicitudes presentadas.

El importe asociado asciende a 358.185 euros, distribuidos entre 1.051 estudiantes de la Universidad de La Laguna, 413 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 359 estudiantes matriculados en otras universidades.

En total, la convocatoria ha recibido 3.521 solicitudes, de las cuales 1.127 proceden de la Universidad de La Laguna, 448 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 1.946 de otras universidades. El 48% restante continúa en valoración para avanzar en las siguientes fases de tramitación, conforme al procedimiento establecido.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha valorado este avance con la comunidad de estudiantes, que precisa de estas ayudas para desplazarse fuera de su isla de residencia y continuar su formación académica.

"La insularidad supone un esfuerzo económico añadido, y la financiación pública debe responder a esa realidad para garantizar igualdad de oportunidades", ha añadido.