El uso de la guagua crece un 4,3% interanual en junio en Canarias y alcanza los 8,7 millones de pasajeros

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por guagua en Canarias subió un 4,3% en junio respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 8.7 millones de pasajeros transportados, frente a un aumento del 1,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata séptimo mayor incremento por detrás de Murcia (12%), Extremadura (10%), Asturias (8,6%), Castilla y León (7,6%), Cataluña (7,5%) y País Vasco (6%).

En general, la evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE, excepto en Madrid en donde cayó un 6,4%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.