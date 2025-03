Valido enmarca la censura CC-PP-Vox en Granadilla (Tenerife) al ámbito municipal: "No hay componentes ideológicos"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha enmarcado este lunes la moción de censura acordada por su partido, PP y Vox en el Ayuntamiento de Granadilla (Tenerife) para desalojar al PSOE de la Alcaldía, al ámbito exclusivamente municipal.

"No hay componentes ideológicos", ha señalado en declaraciones al programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, y recogidas por Europa Press, en las que ha subrayado que "la política local y determinados pueblos tienen una configuración y una situación muy distintas, y es la gestión y el vecino".

En esa línea ha apuntado que la ideología no cambia el papel de un concejal de Servicios, Urbanismo, Fiestas o Parques y Jardines, al tiempo que ha precisado que, por ejemplo, en España hay "por lo menos ocho municipios donde el PSOE gobierna con Vox, porque necesitaba sus votos para gobernar".

Otra cosa, ha agregado, "es si luego tú vas a asumir algún tipo de iniciativa de carácter ideológico vinculada a las ideas de su partido".

Valido ha defendido que un ayuntamiento debe funcionar "con quienes son capaces de sumar" y si en Granadilla "los que están dentro del gobierno deciden irse, si son ellos los que rompen el gobierno, invitan a otros grupos a participar para buscar una estabilidad, creo que responsabilidades las justas".

Ha insistido en que CC está en la oposición y si alguna fuerza del gobierno actual --en este caso el PP-- entiende que la situación "es insostenible y quieren contar con grupos que están fuera, su partido pondrá "condiciones" y se analizará.

Ha indicado que "no tiene mucho sentido" tratar de vincular la posición de Vox a nivel nacional y su apoyo a las políticas de Trump con lo que pueda hacer "un concejal de un municipio del sur de Tenerife, en Canarias, a 2.000 kilómetros del continente europeo".

La diputada nacionalista, no obstante, ha manifestado que "siempre" se ha mostrado "contraria" a este tipo de acuerdos y no es "sospechosa", si bien admite que a veces hay "escenarios políticos" que pueden determinar acuerdos determinados.

"Yo estoy segura de que al PSOE no le alegra estar gobernando en ocho ayuntamientos con Vox, pero seguramente es la única opción, porque a lo mejor lo otro que tenía era mucho peor para la gente, para el pueblo, para el día a día, y aquí estamos hablando de cuestiones de suministro diario, de abastecimiento y de una acción muy local", ha comentado.

Asimismo ha señalado que no quiere hacer "juicios de valor" y negado que Vox esté creciendo en Canarias por más que pueda ocupar áreas de gobiernos en los municipios de Arona y Granadilla.

"No me parece que en el caso de Canarias Vox esté creciendo, me parece que todo lo contrario, no paran de desaparecer en muchos sitios y algo me hace pensar que muchas de estas personas de Vox que se están aliando con otros partidos están haciendo un acercamiento que conduce más a irse de Vox que a fortalecerlo", ha explicado.