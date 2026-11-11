Varios vehículos sufren pinchazos en la autopista del sur de Gran Canaria por la colocación de objetos punzantes

Archivo - Autopista GC-1 a su paso por Arinaga - CEDIDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios vehículos han sufrido pinchazos desde las 06.00 horas de este miércoles en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), en concreto en el tramo que va de Vecindario a Playa del Inglés, debido a la colocación de objetos punzantes en la vía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que explican que por el momento se desconoce quién ha arrojado los pinchos o si el hecho guardia relación con piquetes o protestas de la huelga general de este 11N.

Los objetos se encontraban en el carril derecho y en sentido sur, mientras que no se ha podido determinar el número exacto de vehículos afectados, ya que durante la noche no era posible localizar los pinchos.

De igual modo, las mismas fuentes han señalado que no se han producido accidentes como consecuencia de este incidente.