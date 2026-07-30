Un vehículo ardiendo en Las Palmas de Gran Canaria provoca el corte parcial de la GC-1 en sentido Puerto

Un coche accidentado en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria ha ardido este jueves y provocado una importante columna de humo negro y el corte parcial de la vía a la altura del incidente. - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo accidentado en la Avenida Marítima, en la GC-1 sentido Puerto, ha ardido durante al menos 30 minutos provocando una gran columna de humo negro y el corte parcial de una de las principales vías de la capital a la altura de la pasarela Onda Atlántica, concretamente desde la salida anterior al suceso, la del túnel de Pérez Muñoz.

El aviso sobre el accidente lo dio el propio conductor, que por las primeras informaciones no parece haber resultado herido, según ha explicado a Europa Press el Centro Coordinador de Emergencias de Canarias, el Cecoes 112.

Unos 20 minutos después de que el coche empezará a arder han llegado hasta el enclave los bomberos, que han procedido a apagarlo, en lo que han invertido sobre 10 minutos, según han explicado a Europa Press varias fuentes presenciales.

El incidente ha causado primero el cierre de los dos carriles que unen habitualmente la isla con el Puerto de la Luz y Las Palmas y con la zona industrial de El Sebadal. Los vehículos circulantes fueron dirigidos tanto a través del Puerto por otro acceso como a través del mencionado túnel, que da acceso a la zona de La Puntilla y al barrio de La Isleta.

La Policía Local abrió en torno a las 8 de la mañana el carril izquierdo y a las 8.13 horas el vehículo ya había sido retirado de la vía, quedando únicamente operarios del servicio de limpieza de vías del Cabildo de Gran Canaria terminando de habilitar la zona junto a agentes de la policía capitalina. La recuperación normal del tráfico se produjo a las 8.26 horas.