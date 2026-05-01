Veinte personas fallecen ahogadas en Canarias en los cuatro primeros meses del año

Ahogamiento - PLATAFORMA 1.500 KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de veinte personas perdieron la vida por ahogamiento en Canarias en los cuatro primeros meses de 2026, una de ellas, durante el mes de abril, superando a las registradas en el mismo período del pasado 2025 (19), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Además de la víctima mortal, en abril se contabilizaron cuatro afectados en estado crítico; tres heridos graves; dos de carácter moderado y dos rescatados ilesos.

El total de afectados en accidentes acuáticos alcanza las 62 personas en lo que va de año, un 27% más que el anterior ejercicio (49), recoge una nota de la asociación.

El 90% de las personas que murieron ahogadas hasta el momento se habían introducido en el mar durante la activación de prealertas y/o alertas por el Gobierno de Canarias, debido a fenómenos costeros adversos.

A los óbitos totales se suman 30 personas afectadas de diversa consideración: siete en estado crítico, ocho heridos de carácter grave; siete moderados y ocho leves, así como doce rescates de bañistas que resultaron indemnes.

Igualmente, nueve de las personas que fallecieron por sumersión fueron víctimas en edad adulta, otras siete de ellas, de edad desconocida; tres tenían más de 60 años y una menor de edad.

De las personas que perecieron en este período, catorce fueron varones y seis mujeres.

Por nacionalidades, nueve de los fallecidos identificados fueron extranjeros: alemanes (2); estadounidense (1); venezolano (1); belga (1); noruega (1); sin nacionalidad especificada (3) y españoles (3).

Ocho de los casos se registraron sin información específica respecto a sus países de origen.

Asimismo, siete de los ahogamientos mortales contabilizados de enero a abril corresponden a personas clasificadas en el epígrafe 'otros' (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo, parapentistas, pilotos o tripulantes de embarcaciones); seis eran bañistas; dos, submarinistas y dos pescadores.

Tres de las víctimas se registraron sin detalles de la actividad que realizaban cuando ocurrió el suceso.

TENERIFE, A LA CABEZA

Por islas, Tenerife continúa a la cabeza con nueve muertes; Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro le siguen con tres cada una; Lanzarote y La Gomera registraron un fallecido respectivamente y La Palma y La Graciosa ninguna.

Un 50% de los accidentes acuáticos con final trágico se registraron en horario de tarde, el 20%, de mañana y un 5%, de noche --el 25% no tiene información del horario en que se produjo--.

Las playas repiten como los entornos de mayor siniestralidad con un 57% de los casos seguidas de puertos y zonas de costa (26%); piscinas naturales (11%) y piscinas (6%).

'Canarias, 1500 Km de Costa' elabora este estudio basado en datos obtenidos de fuentes oficiales, relativas al ámbito de las Emergencias, fundamentalmente 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.