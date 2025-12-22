El vendedor de 38 series del 60.649, quinto premio, celebra que está muy repartido en Gran Canaria

Una niña del Colegio de San Ildefonso, cantan el primer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordin - Eduardo Parra - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Uno de los responsables de la administración de lotería ubicada en el Corte Inglés de Siete Palmas, Manuel Izquierdo, ha celebrado haber vendido 38 series del 60.649, un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, porque está muy repartido por la isla.

Así lo ha dicho en declaraciones a Televisión Canaria recogidas por Europa Press en las que comentó que entre los compradores hay trabajadores de El Corte Inglés y del Hospital Dr. Negrín, además de los clientes del centro comercial.

En concreto, ha repartido suerte con 380 décimos premiados con 6.000 euros cada uno, lo que hace un total de 2,28 millones de euros repartidos en Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, Izquierdo apuntó que el 60.649 es un número abonado a la administración que fue heredado de otra administración anterior.

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y ha sido vendido en el centro de El Corte Inglés, en Siete Palmas, en Gran Canaria, donde se han despachado un total de 38 décimos.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.