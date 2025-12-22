El vendedor de un quinto y un tercer premio en Yaiza (Lanzarote): "Para nosotros es una alegría terrible"

Un niño del Colegio de San Ildefonso, canta un premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de l - Eduardo Parra - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la administración de lotería ubicada en la calle Vista de Yaiza, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), Ricardo Ramos, ha mostrado su satisfacción por haber vendido un décimo de un quinto premio (77.715) y un décimo del tercer premio (90.693) del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. "Para nosotros es una alegría terrible", afirmó.

"La verdad es que estamos que muy contentos. Primero fue el quinto y ya con el lío del quinto nos enteramos de repente del tercero. Estamos desbordados", dijo en declaraciones a Televisión Canaria recogidas por Europa Press.

Además, Ramos recordó que en su administración ya han dado el Gordo de Navidad en los años 2018 y 2023, además de un tercer premio de El Niño el año pasado. "Es una alegría terrible --insistió-- porque la gente confía en nosotros".

"La gente siempre tiene ilusión y poder darles la ilusión de que puede caer aquí al lado, que no se hace falta que se vayan a Madrid para comprar y que en su pueblo pequeñito de toda la vida le puede tocar el Gordo, es una alegría inmensa", concluyó.