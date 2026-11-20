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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Canarias ha crecido un 2,7% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, nueve puntos menos que la media nacional, que fue del 11,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así la cifra de negocios de la industria se ha incrementado en todas las comunidades autónomas en septiembre con Comunitat Valenciana (+21,7%), Murcia (+20,4%) y Andalucía (+20,3%) a la cabeza, excepto en La Rioja en donde el índice cayó un 4,1%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 4,5% en Canarias, 1,1 puntos de diferencia con la media nacional (5,6%).