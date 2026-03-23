Las ventas de la industria en Canarias suben un 3,5% en enero

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Canarias ha subido un 3,5% en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 9,8 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del -6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este marco, Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en enero.

Sin embargo, en el lado contrario se situaron Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5%, 13,3% y un 11,7%, respectivamente.