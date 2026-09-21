Las ventas del sector servicios en Canarias aumentan un 5,2% en julio

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Canarias ha aumentado su facturación un 5,2% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,4 puntos más que la media nacional, que fue del 4,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con País Vasco (+8,80%), Madrid (+6,40%) y Castilla-La Mancha (+5,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,40%), Extremadura (2,30%) y Navarra (2,70%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,9% en Canarias, 0,6 puntos menos que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,6% en Canarias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria, que registró una caída del 0,86%.