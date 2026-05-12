Los viajeros de guagua en Canarias crecen un 4,1% en marzo hasta los 8,8 millones de pasajeros

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros del transporte urbano por guagua han aumentado un 4,1% en marzo en Canarias respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 8.821.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,9% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+14,6%), Castilla y León (+12,3%) y Castilla-La Mancha (+9,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+2,5%) Aragón (+3%) y Cataluña (+3,5%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.