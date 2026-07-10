Los viajeros en guagua en Canarias crecen un 5,2% en mayo hasta los 9,09 millones

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros del transporte urbano por guagua han aumentado en Canarias un 5,2% en mayo respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 9.090.000 pasajeros, frente a un incremento del 0,8% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, País Vasco (+5,3%), Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%) han sido las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.