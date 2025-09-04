Vicepresidente canario asume que el recorte de plazas de Ryanair afectará al residente y critica las tasas de Aena

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha admitido este jueves que el recorte de plazas anunciado por Ryanair para la campaña de invierno --400.000 en Canarias y cancelación de vuelos en Tenerife Norte-- afectará de forma "notoria" a los residentes en el archipiélago.

En una entrevista en 'Radio Nacional España' recogida por Europa Press ha apuntado, no obstante, que la decisión de la aerolínea irlandesa es un "claro ejemplo" de que Canarias "no es igual" que el resto del territorio nacional ya que en el Régimen Económico y Fiscal (REF) se establece que el archipiélago tiene que tener un "diferencial" en las tasas con respecto al resto de España y "esto no se ha respetado" en la última subida.

Domínguez ha indicado que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo, ya había advertido de que "esto iba a tener un efecto directo" en Canarias y la reducción de plazas de Ryanair es el "primer efecto".

Asimismo ha alertado del riesgo de que en algunos destinos nacionales la comercialización de plazas quede en manos de "una sola aerolínea" ya que culminará en un "monopolio" que va a conllevar un "incremento de los precios", aparte de que aeropuertos destacados de la red, como Barcelona, también van a tener una "merma considerable" y afectarán a posibles escalas.