Vicepresidente canario ve un "atraco a mano armada" para las islas el nuevo modelo de financiación autonómica

GÜÍMAR (TENERIFE), 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha dicho este viernes que el nuevo modelo de financiación autonómica auspiciado por el Gobierno central es un "atraco a mano armada" para el archipiélago, una comunidad que el Ejecutivo ve "como de tercera".

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita institucional al Ayuntamiento de Güímar ha destacado que Canarias "está alejada del resto del territorio nacional, está fragmentada y es región ultraperiférica", algo que "no es casualidad" porque necesita "más ayudas" que otras comunidades "en determinados momentos".

En ese sentido ha comentado que cuando se habla de financiación hay que hablar de una financiación "conjunta y solidaria" pues "lo que no es posible" es que haya tres comunidades autónomas --Madrid, Baleares y Cataluña-- que "aporten a la caja común para que luego de manera solidaria se reparta entre el resto de comunidades autónomas" y ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de manera unilateral haya negociado con quienes no quieren a España, con quienes quieren irse de España, con quienes quieren ningunear a España, la financiación del resto del territorio nacional".

Domínguez cree que es "vergonzoso" lo que sucedió este jueves tras la reunión entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y mantiene que a Canarias se la considere como una "región infrafinanciada" y en la que el REF quede "diferenciado" de la financiación autonómica.

Si no, ha indicado, "seguiremos siendo una comunidad autónoma en la que no se nos trata por igual que al resto del territorio nacional".