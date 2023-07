El vicepresidente del Parlamento Europeo se reunirá con la presidenta y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Marc Angel, vicepresidente del Parlamento Europeo, visitará Tenerife los días 27, 28, y 29 de julio como una de las figuras relevantes de la inminente edición del Festival Culture & Business Pride, evento que cuenta con el patrocinio de Turismo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Turismo del Gobierno de Canarias.

Aprovechando su estancia en la isla, el dirigente de la máxima institución europea se reunirá con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso. Este encuentro le permitirá conocer de primera mano la realidad de la isla en estas materias y establecer posibles vías de colaboración directa entre ambas instituciones.

En la actualidad, Marc Angel figura como responsable en políticas de ciencias, tecnologías, informática, telecomunicaciones, transporte, energía verde, empleo y asuntos sociales. Además, en su perfil como eurodiputado destaca su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ como copresidente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo. Sobre todos estos asuntos se proyectarán puentes de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y el Parlamento Europeo.

Marc Angel es también sustituto de la presidenta del Parlamento para los órganos multilaterales (fuera del ámbito de la seguridad), en particular las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC); y también para África y la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (junto el vicepresidente Karas).

El Festival Culture & Business Pride, foco mundial de los avances y derechos en materia social, cultural y de negocios del colectivo LGTBIQ+, volverá a situar a Santa Cruz de Tenerife como sede de este encuentro de alcance internacional. Durante seis días se sucederán en la capital isleña de manera transversal las actividades que visibilizan el trabajo del colectivo LGTBIQ+ en diferentes ámbitos, desde la cultura, los negocios la ciencia o la tecnología.

En este 2023, bajo la consigna 'Another way of Loving, another way of Pride', Culture & Business Pride ofrece una propuesta alternativa a las celebraciones del Orgullo, apostando por una agenda de actividades orientadas a todos los públicos y a todas las identidades.

En esta sexta edición se abordarán diversas temáticas para entender al colectivo de una manera global, pero también servirá de punto de encuentro y disfrute en torno a todo un movimiento social, proponiendo el intercambio para el crecimiento de la plataforma LGTBIQ+ a través de sus avances en cultura, la tecnología, los negocios, las redes sociales, la ciencia, la comunicación, el cine y el arte en diferentes sedes de Santa Cruz de Tenerife que ofrecerán actividades para todos los públicos, con acceso libre hasta completar aforo.